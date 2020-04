Rootsi maapoliitik reisis Stockholmi, et nakatuda koroonaviirusega

Vallavolikogu 63-aastase liikme Urban Perssoni sõnul läks ta Rootsi pealinna, et nakatuda koroonaviirusega, teatab iltalehti.fi.

Pressoni teatel käis ta Stockholmis koos arstist sõbraga, kes samuti soovis nakatuda, et haigestumist uurida.

Ei ole täpselt teada, miks Persson seda tegi, kuid tervishoiuekspertide arvates käitus mees mõtlematult ning nii ennast kui teisi ohtu seadvalt.

Perssoni kinnitusel oli Stockholmi reis lõbu-, mitte tööreis.

Tänav Rootsis Stockholmis FOTO: ANDERS WIKLUND/AFP/SCANPIX

«Muretsemiseks ei ole põhjust, sest koroonaviiruse ümber on palju hüsteeriat ja teadmatust. Sama on kliimamuutusega, see on, me ei tea selle kohta kõike, me ei saa seda muuta, kuid ikkagi elame edasi,» selgitas rootslane.

Koroonaviiruse ekspertide sõnul on Persson oma vanuse tõttu riskirühmas ja ta peaks seda arvestama.

Perssoni reis tekitas skandaali ja pöörduti ka Rootsi õigusvahemehe (ombudsman) poole ning kõikide üllatuseks on see pöörduja Persson ise, kelle sõnul teda ta kodukohas nüüd diskrimineeritakse.

Pöördumine on seotud Storforsi eelarvenõupidamistega, millel möödunud nädalal pidi osalema Storforsdemokraterna parteid esindav Persson.

Kui vallavolikogu esimees Hans Jildesten kuulis Perssoni Stockholmi reisist, käskis ta Perssonil nõupidamiselt lahkuda.

«Ta tõusis püsti ja karjus minu peale,» kirjeldas Persson juhtumit ajakirjanikele.

Selle väljaviskamise põhjuseks oli asjaolu, et nii Jildesten kui ta naine on oma tervisliku seisundi tõttu koroona riskigrupis.

Jildestenil on diabeet ja ta naisele on tehtud tüvirakkude siirdamine. Jildesteni sõnul lootis ta seetõttu, et Persson osaleb läbirääkimistel video vahendusel.

Persson sõnas meediale, et ta ei saa 50-aastase Jildesteni muretsemisest aru. Ta siiski tunnistas, et Jildesten ei olnud ainus, kes ta lahkumist nõudis.

«Kogu see kamp on tühja tuule tallajad. Nende käitumine on täitsa haige, nad on hüsteerilised,» lisas Persson.

Persson ei saanud Stockhomis jalutades, poode ja söögikohti külastades koroonaviiruse nakkust.

Rootsis on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 15 300 inimese ja viirushaigus on võtnud elu ligi 1800 inimeselt.

Sellest hoolimata on Rootsis maailma kõige kergemad ja leebemad koroonapiirangud. Rootsi juhtide arvates ei pea inimestele liigseid piiranguid kehtestama, sest ilma piiranguteta on inimesed hoolsamad oma tervist kaitsma.