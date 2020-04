Eelmise nädala riigikogu täiskogu istungil oli näha koroonakriisi mõjusid: ka rahvasaadikud on oma tervise osas valvsad. Millegipärast pole aga kõik poliitikud endale kaitsvaid maske hankinud.

Kuigi maskide kandmine on Eestis vabatahtlik, on teadusuuringud tõestanud, et massiline maskikandmine aitab viiruse levikut ohjes hoida, selgus Heureka kokkuvõttest.