Marilyn Jurman avab kunagise lahkumineku tagamaid: oli üks pidu, üks teine naine ja ma olingi läinud

Jurman kirjeldas, et kümnendi eest oli pidev suitsetamine, katkised suhted ja üksinda köögilauas rummi joomine tema jaoks kui muster. Madalpunkt saabus 2012. aastal, mil ta enam ennast ära ei tundnud. «Minu katsetused võtta uuesti ette hommikusi sörkimisi lõppesid juba viie minuti pärast hingeldades ja kohalikust kohvikust endale suitsupakki ostes,» kirjeldas ta.

Jurmani sõnul möödusid tema päevad tollase poiss-sõbraga kakeldes. «Ma oleksin võinud lihtsalt oma asjad võtta ja minna, aga ma ei julgenud. Ma mõtlesin, et kes see teine mind ikka tahab. Enesehinnangust oli peale väga mitut petetud naiseks olemise kogemust alles üsna hale vari,» kirjutas laulev näitleja.

Jurman avaldas, et varem oli tal enese väärtustamiseks vaja, et keegi teine teda armastaks. «Mu tollane elukaaslane sai sellest väga hästi aru ning justkui meelega jättis mu armastusest ilma,» lisas ta.

Ajakirjandusest on läbi käinud, et Jurmani tolleaegne elukaaslane oli kitarrist ja laulukirjutaja Karl Kanter, kes on avalikkusele paremini tuntud kollektiivist Nion. Algusaegadel mängis ta ka ansamblis Traffic. Hiljuti on Kanter koos musitseerinud Kethi Uibomäe ja Eleryn Tiiduga.

Karl Kanter ja Eleryn Tiit mullu sügisel Elmari stuudios. FOTO: Kuvatõmmis videost

Jurmani sõnul saabus pöördepunkt, kui ta sõbranna nõudmisel joogatundi läks. «Tulin joogaruumi uksest välja, panin endale suitsu ette ja korraga tundsin, et ma ei taha seda. Ma ei taha nii enam edasi elada. Ma ei taha olla suitsetaja, ma ei taha iga päev üksi köögis pooljoogisena nutta ja pidevalt mõelda, kas mu mees aeleb kuskil kellegi teisega ringi.»

Mehe jättis ta maha mõni kuu hiljem. «Oli üks pidu, üks teine naine ja ma olingi läinud. Mitte lihtsalt läinud, vaid läinud teise riiki. Ma mõtlesin, et kui ma nüüd siit suhtest kohe ei lahku, soovitatavalt nii kaugele kui võimalik, siis ei suuda ma seda kunagi teha,» meenutas Jurman. Ajakirjanduse andmetel põrutas ta toona Los Angelesse.

Jurmani sõnul ongi parim karistus eksmehele see, kui tuled «mudast välja pea püsti». «Tihti varem oli juhtunud nii, et kui olin vihastanud oma mehe peale, siis tundus parim kättemaks hakata tegelema suuremat sorti enesehävitusega: suitsetada veel rohkem, pidutseda oksendamiseni ja suurest pohmellist hommikuti pitsat õgida,» meenutas ta.

Mehe ja suitsetamise maha jätnud, hakkas Jurman trenni tegema, muutis toitumist ning avastas mõne aja pärast, et ka hommikune köha on kadunud.

Kaheksa aastaga on taastunud ka usaldus meeste vastu. «Mitte sellepärast, et kogu meessugu on muutunud, vaid muutunud olen mina. Armastades iseennast ei ole mul vaja enda kõrvale meest, kes koguaeg mulle korrutaks, kui lahe ma olen, sest ma tean seda ise. Teades oma väärtust, ei luba ma endaga halvasti käituda ja mees, kes on mu kõrval, teab seda ja on ise täpselt sama lahe,» selgitas ta.

2015. aastal ristusid näitlejatari teed graafilise disaineri Janno Saftiga, kellega ta kolm aastat tagasi ka lapse sai.

Marilyn Jurman koos elukaaslase Jannoga. FOTO: Instagram/Helene Vetik