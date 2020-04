«Rooste» närib piloote ja lennukeid: liinilennundus võis saada löögi aastateks

Koroonapandeemia on parktiliselt seisanud globaalse lennuliikluse, tehakse eelkõige inimeste kojutoomise ja kaubaveo lende, kuid alles on jäänud ka käputäis liinilende. Lennundusekspertide arvates võib pärast koroonakriisi olla lendamine mõnda aega ohtlik, kuna on palju asju, mis seda mõjutavad.