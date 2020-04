Üks viimastest kruiisilaevadest MSC Magnifica jõuab pärast odüsseiat kodusadamasse

Kui MSC Magnifica lahkus 5. jaanuaril 2020 Itaalia Genova sadamast, oli maailm teistsugune. Kuigi levisid jutud Hiinast alguse saanud uuest ohtlikust kopsupõletikust, ei tundnud laeval olijad selle pärast muret.

Maailma terviseorganisatsioon WHO teatas siis, et keegi ei ole selle tagajärjel surnud, vaid Hiinas Wuhanis on 59 nakatunud. Nüüdseks on teada, et Wuhanis oli siis sadu nakatunuid ja kümneid surnuid.