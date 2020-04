USA kõige seksikamaks meheks peetakse 79-aastast nakkuseksperti: kus nad olid, kui ma olin 30-aastane?

Fauci on USA allergiliste ja nakkushaiguste instituudi juht, kes viimastel kuudel on igapäevaselt pidanud parandama president Trumpi koroonaviiruse teemalisi väljaütlemisi.

Fauci sõnas epideemia alguses, et ta lihtsalt teeb oma tööd, ta on teadlane ja arst ning ta ei taha midagi teada poliitikast ja ideooogiast.

Fauci on oma esinemistega rahustanud ameeriklasi, kes tahavad teda, millal haiguspuhangule piir pannakse ja millal on olemas kasutusvamis vaktsiin.

Fauci sõnul on ta seni heas füüsilises vormis ja ta tervis on hea, kuid ta oleks seksikaim mees olnud parema meelega nooremas eas.

Trumpi populaarsust mõõdetakse selle aasta novembrikuistel valimistel, kuid on selge, et kui Fauci oleks ka presidendikandidaat, siis ta võidaks ülekaalukalt ja saaks uueks USA presidendiks.

Faucist on tänu oma teadmistele ja juhiomadustele saanud rahvuskangelane, keda ei saa Trump vallandada ilma, et ta vihastaks sellega kogu USA välja.

«Minu elufilosoofia pärineb Mario Puzo raamatust «Ristiisa». See ei ole seotud minu Itaalia juurtega, see ei ole midagi isiklikku. Meil on vaja keeruline proleem lahendada. Kui keegi rikub oma väljaütlemistega midagi ära, siis tuleb seda parandada. Tuleb raske aeg üle elada, endast parim anda ja hävitada see, mida tuleb hävitada,» selgitas Fauci ühes intervjuus.