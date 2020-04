Prantsusmaa laskesuusakuulsus sai postisaadetise, mis oli mõeldud tema norralasest konkurendile

«Tõesti, tore üllatus,» rääkis Fourcade L`Equipe`ile, vahendas Iltasanomat. Kristallgloobuse õige omanik on saanud aga vihjeid, et tema auhind rändab mööda mandri-Euroopat. «Nii Fourcade, kui mina oleme varemgi IBU-lt posti saanud, see on lihtsalt eksitus. Fourcade ütles mulle, et temale on see on igati okei,» sõnas 26-aastane Thinges Bö.