Rootsi hokitalent saadeti NHLi klubist minema: mängisin liiga palju videomänge

Andresson saadeti USAst tagasi Rootsi ilmselge alavormi tõttu. 21-aastane mängumees on avameelselt rääkinud ka põhjustest, mis teda alavormini viisid.

«Mängisin öö läbi videomänge. Ootasin hommikut. Ootasin, et saaks kodustega Rootsist juttu ajada, niisama igasugustest asjadest,» selgitas Andersson Göteborgs Postenile.

«Minu jaoks oli see ropp aeg. Just minu kui inimese jaoks. Tundsin end psüühiliselt jube kehvasti,» vahendas Iltalehti rootslase sõnu kodumaa meediale.

Kuigi noormehel kehtib leping Rangersiga veel järgmise hooaja lõpuni, on äärmiselt ebatõenäoline, et mehel enam NHLi asja on.