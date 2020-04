KARANTIINISEIKLUSED ⟩ Kas Mart Sander läks igavusest autoga müttama ja sattus hädasse?

«Kes pakuks Raadil pa**st väljatõmbamise teenust kohe praegu?» päris Mart Sander Tartu kainete juhtide grupilt otsekoheselt. Lisatud pilt annab aimu, et vana lennuvälja juurest on üles leitud mudamülgas, mis osutus aga Audile üle jõu käivaks väljakutseks.

Kõik peaks kodus istuma.. ja siis on Mart Sander.. Raadil autoga kinni :DDDDDDD pic.twitter.com/y92O78SARi

Postituse järgi võinuks oletada, et muusik ja kunstnik läks suurest karantiiniigavusest maalähedasemaid rõõme nautima. Samuti kinnitas meile Tartu eluga lähemalt kursis olev tuttav, et Sanderit on selle autoga varem linna peal nähtud.