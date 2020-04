Siiri Sõnajalg palub andestust: kõik on toimunud ülima afekti seisundis

Avaldame Sõnajala kirja täismahus:

«Armas Eesti rahvas!

Tean, et mind puudutav süüasi ja kohtuotsus on teile kõigile tulnud uskumatu üllatusena, pettumise ja isegi valuga, sest see on puudutanud tuhandete inimeste õrna ja sügavat sisetunnet. Valdava osa oma elust olen gospellauliku ja poetessina ju elanud kõige kaunimate ja õilsamate tõekspidamiste, kõrgeima eetika alusel, koos usu ja lootusega, mis suudab läbistada mitte vaid südameid vaid ka taevaid.

Mida on mul öelda? Vabandusi ma ei otsi. Saan vaid väita, et see kõik on toimunud ülima afekti seisundis, kus teatud draamad, isegi tragöödiad, mille tõttu olen ema ja naisena saanud suure löögi, tekitasid mingi seletamatu ükskõiksuse minu enda isiku suhtes.

Täieliku teadmise juures, mis toimub, ei hoolinud enam millestki, isegi soovisin kogeda sellega kaasnevat valu. Tahtsin veel haiget saada, nüüd siis juba teadlikult.

Mu rahvas, andesta mulle kui suudad. Mina suudan, usun, et kõike heastada on võimalik, et suudan teenida oma rahvast ja ühiskonda parimate võimalike vahenditega, parimal viisil. Näen juba lähitulevikus selleks suuri võimalusi avanemas.

Armastusega, alandlikult teie

Siiri Sõnajalg»