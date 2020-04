Kadri Voorand: on aeg sõlmida kokkulepe, et kuulaja annab midagi vastu

Voorandi sõnul on ta praegu pandud keerulisse olukorda, kus peab päevast päeva tegelema ühismeedia surve all ellu jäämisega. «Sisuliselt iga päev või mitu korda päevas keegi ikkagi ootab minult mingisugust live'i või ülesastumist Instagramis või Facebookis ja ma ei ole päris lõpuni saanud selgeks, kas mulle on seda vaja hingelises plaanis,» rääkis muusik.

Voorandi sõnul on sellel kindel põhjus, miks paljud muusikud pole veel veebikontserte tegema tõtanud. «Võib-olla on praegu aeg käes, et sõlmida kuulajate ja muusika tegijate vahel selline kokkulepe, et ma annan midagi vastu ja see on täiesti normaalne. Võib-olla see Spotify 6,90 eurot kuus ei kata kõike seda, mida sa võid netiavarustest vastu saada,» vihjas lauljatar, et kodukontserte tahetakse muusikutelt saada tasuta.

Voorand avaldas aga lootust, et olukord muutub: «Ma arvan, et uute kokkulepete sõlmimise aeg on käes ja ma arvan, et ühiskond on selleks valmis.»

Kadri Voorand saates «Hommik Anuga». FOTO: Kuvatõmmis saatest/ETV

Lauljatar on hiljuti liitunud ka saidiga Patreon, kus saab igaüks Voorandi «patrooniks» hakata ja tema loomingut rahaliselt toetada. Voorandi profiili leiab siit.

Voorandit on kriis tabanud eriti raskelt, kuna tema viimane album Mihkel Mälgandiga oli just saamas rahvusvaheliselt tunnustust ning esineti Saksamaal. Samuti oli Voorand Saksa väljaande JAZZTHETIK kaanel. Nüüd on tuuritamine aga katki jäänud.

Voorandi sõnul on Lääne- ja Lõuna-Euroopa kontserdikorraldajad ürituste planeerimisega sügiseni välja ettevaatlikud. «Mõned ei oska isegi sügisesse praegu midagi planeerida,» lisas ta.