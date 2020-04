Kuus aastat tagasi kadunud 11-aastane tüdruk leiti šokeerivas seisundis

Aprilli alguses sai Madisonville'i politsei kõne naiselt, kes väitis, et eksabikaasa üritab teda mürgitada. Naine kasutas küll varjunime, kuid andmebaasist tuli välja, et tegemist on Heather Inksiga, kes on tagaotsitud kurjategija. Inks leiti tütrega Days Inni motellist.