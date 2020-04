Inglismaal hukkus 17-aastane kolme lapse isa, kes eiras rahvarohkete ürituste keeldu

Kui reedel oli Smith kriitilises seisundis, siis täna selgus, et tõsiseid peavigastusi saanud noormees suri haiglas. Lähedaste sõnul oli Smith viisakas, naljakas ja talendikas mees, kelle lahkumine oli täielik šokk. Temast jääb maha abikaasa ja kolm last.

Kenti politsei oli matustel kohal, kuna 150 inimese kogunemist peetakse koroonapandeemiast tulenevalt ohtlikuks. Matuste korraldamine on Suurbritannias hetkel siiski lubatud, küll aga on keelatud kõik teised kogunemised, kus on rohkem kui kaks inimest, sh pulmad.