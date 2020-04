Valus löök Eesti muusikale: miljoni vaatamisega «Aurik Viljandist» kadus salapäraselt Youtube'ist

«Sõbrad Saaremaalt helistasid just ja olid mures, et Kalevimeeste «Aurik Viljandist» on Youtube'ist ära kadunud,» imestas bändi liige Leino Einer reede õhtul Facebookis.

Kuigi laul oli iseenesest alles, tekitas muret see, et kaduma oli läinud kümne aasta tagune video, millel oli üle miljoni vaatamise. Ka Eineril endal polnud originaalvideot alles. «Kas keegi oskab öelda, kuidas see (kadumine – toim) võimalik on ja äkki kellelgi on see originaalvideo veel kuskil alles? Aitäh ette,» muretses ta.