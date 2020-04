VÄIKE KANGELANE ⟩ Vapper koer peletas loomade varjupaika tunginud pätid minema

Varjupaikade MTÜ teatab oma Facebooki lehe vahendusel, et vargad said saagiks kassaraha, mida oli üle 100 euro. Suuremas kahjust päästis varjupaika selle väike neljajalgne elanik, kes astus vapralt oma kodu kaitseks välja.



«Õnneks jäi alles meie annetuskast ja selle eest peame pai tegema ei kellelegi muule, kui vaprale Timošale, kelle koduks on varjupaiga kontor. Vapper koer hakkas oma kodu kaitsma ja oli aru saada, et varas peletas teda mopiga eemale,» kirjeldab MTÜ juhtunut. «Aga Timoša asja nii ei jätnud. Ta on küll väike, kuid lõvisüdamega ja ta oskab hästi uriseda, kui vaja. Tundubki, et siis läks pahategijal kiireks ja tal ei õnnestunud annetuskasti kaasa haarata.»