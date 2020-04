Elina Netšajeva elust karantiinis: see on natukene hirmutav

«Juba väga palju aastaid pole olnud minu elus sellist momenti, kus ma pean istuma kodus ja ma ei saa teha tööd ja ma ei jookse nagu hullumeelne ringi,» tõdes Netšajeva ETV saate «Mis teie kodus uudist?» eelklipis. «Nüüd saabus see hetk ja see on natukene hirmutav.»



«Karantiinis olles olen ma enda jaoks avastanud kokkamise ning väga meeldib katsetada magustoitudega,» rääkis lauljatar, ent lisaks kokkamisele tegeleb Elina kodus veel maalimise, muusika kirjutamise, tomatite kasvatamise ja spordiga.