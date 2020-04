Deana Noopi bikiinipilt nõudis selgitamist: see on eelmise suve pilt, inimesed

«Oodates paremaid päevi,» kirjutas eesti noorte seas popp juutuuber esialgu pildi juurde.

Deanal on Instagramis ligi 35 000 jälgijat, paljud neist lapseeas. Üks neist küsis: «Kas sa oled Eestist väljas?»

Juutuuber vastas seepeale sarkastiliselt: «Jah, mulle üksi eriolukord ei kehti. See on eelmise suve pilt.» Samasuguse märkuse lisas ta ka pildiallkirja, et edasist pahameelt vältida: «See on eelmise suve pilt, inimesed.»

Seksikas puhkusepilt on tehtud Kreekas Rhodose saarel, kus Deana eelmisel aastal puhkas. Seega mingist vastutustundetust eriolukorra ajal reisimisest rääkida ei saa.

Vaata pilti!

Kusjuures see pole esimene kord, kui juutuuberit kriisi ajal kritiseeritakse. Hiljuti kurtis Deana, et paljudele on ette jäänud see, et ta koeraga õues jalutamas käib.