Suveürituste segane seis: Rammstein palub kannatust, I Land Sound otsib vabatahtlikke

Kuigi eriolukord kehtib hetkeseisuga 1. maini, vihjas eriolukorra juht Jüri Ratas eilsel valitsuse pressikonverentsil, et suurüritusi ei toimu ka suve alguses. «Tunnetus on valitsuse poolt küll täna see, et lähikuudel, kui räägime maist ja juunist, suuri üritusi teha, ma kardan, et see ei ole kuidagi mõeldav,» teatas ta.

Mai lõpus Kohilas toimuma pidanud vabaõhufestival Kapa Festival tõmbas juhtme seinast välja juba enne valitsuse kindlat otsust ega jäänud viimse hetkeni koroonapuhangu varajase lõpu peale lootma. Tänavu 20. toimumisaastat tähistama pidanud festivalil oleksid esinenud Ewert and The Two Dragons ja Reket. Loodetavasti järgmisel aastal läheb paremini!

Sellist vaatepilti ilmselt lähikuudel ei näe. Kohilas toimuv Kaparock aastal 2016. FOTO: Madis Sinivee

Kolmapäeval teatati, et Briti progeroki bänd Yes lükkab 11. mail Tallinnas Alexela kontserdimajas toimuma pidanud kontserdi edasi järgmise aasta aprillikuusse. «Loodame, et meie fännid on viirusepuhangule vaatamata terved. Ootame väga, et esitada albumi «Relayer» lugusid ning teisi Yesi klassikuid juba 2021. aasta kevadel,» teatas bänd heatujulises sõnumis.

Juunis ilmselt suurüritusi ei toimu

Üks selle suve esimesi rahvusvahelisi suurüritusi on Briti heavy metal'i legendi Judas Priesti kontsert Tallinna lauluväljakul. Ööl vastu tänast teatati sisuliselt, et teada pole veel midagi. «Paljud Euroopa festivalid on koroonaviiruse tõttu edasi lükatud. Me anname tuuritamise osas täpsemalt teada siis, kui meil on kogu info ja faktid olemas. Fännide tervis ja turvalisus on esikohal,» ütles bänd ametlikus teadaandes.

Karta on, et Judas Priesti 1. juuniks plaanitud kontsert Tallinnas jääb siiski toimumata. Suurbritannias on ära jäetud Download Festival, üks Euroopa nimekamaid raskemuusika üritusi, mis pidanuks toimuma juuni keskpaigas.

Judas Priest käis viimati Eestis 2015. aastal. Karta on, et tänavu nad siia ei jõua. FOTO: Jelena Rudi

Täna teatati, et Haapsalu Itaalia muusika festival lükatakse edasi järgmise aasta 5. juunile. Korraldajate sõnul pole praeguses olukorras võimalik pakkuda külalistele ja esinejatele sellist emotsiooni, mis festivaliga igal aastal kaasas on käinud.

Kontserdikorraldajad lubavad, et lisa-aasta pakub võimalust üritust veelgi paremaks teha ning aastal 2021 toimuva festivali lõplik programm selgub juba sügisel. Kõik ostetud piletid kehtivad järgmise aasta festivalil ning keegi ei kaota oma kohta soovitud sektoris.

«Kui tuleb kindel juhis suveüritused edasi lükata, kohtume Vana-Vigalas mingitel teistel kuupäevadel. Sellegipoolest tegutseme edasi juba praegu eesmärgiga senistele lubadustele truuks jääda.» – Hard Rock Laagri korraldajad

Küsimärgi all on samuti Monster Musicu korraldatav Pühajärve jaanituli, mis peaks traditsiooniliselt toimuma 22.–23. juunini. Hetkel on segase olukorra tõttu piletite eelmüük peatatud ja korraldaja pole optimistlik, et üritus toimuda saab: «pidu katku ajal» ei taheta pidada. Rohkem infot antakse arvatavasti tuleval nädalal. Sama kehtib ka Retrobesti kohta.

Korraldajad loodavad juuli peale

Juuli alguses toimuva Hard Rock Laagri korraldajad üritavad siiani optimistlikuks jääda, kuid tunnistavad, et looduse vastu ei saa. «Kui tuleb kindel juhis suveüritused edasi lükata, kohtume Vana-Vigalas mingitel teistel kuupäevadel. Sellegipoolest tegutseme edasi juba praegu eesmärgiga senistele lubadustele truuks jääda,» teatati huvilistele.

Viirus muusikamaitse järgi ei diskrimineeri. Pildil Hard Rock Laager 2019. FOTO: Siim Solman

Koroonasaareks ristitud Saaremaal toimuv I Land Sound pole samuti korraldustöid peatanud. Selle nädala esmaspäeval teatasid nad, et otsivad juuli keskpaigas toimuvaks festivaliks vabatahtlikke. «Nagu igal aastal, vajame kõige kiirematel päevadel enda lähedale värskeid päid ja puhanud muskleid,» kuulutati Facebookis.

Samal ajal on kahtluse alla seatud ilmselt selle suve oodatuim suurkontsert. Saksa industrial metal'i lipulaev Rammstein peaks väljamüüdud Tallinna lauluväljaku ees esinema 21. juulil. Täna aga teatati, et kuna mitme riigi valitsused on suurüritused ära keelanud, on löögi all ka Rammsteini tänavune turnee.

«Palun ärge minge pileteid ostma infopunkti, vaid ostke pilet internetist! Järgime valitsuse reegleid. Kui püsime kodus, siis peatame ka viiruse.» – Valgeranna festivali korraldajad

«Me üritame leida selles keerulises olukorras lahendust ning loodame piletiostjate mõistvale suhtumisele. Kui meil on täpset ja kindlat infot, anname sellest viivitamatult teada,» ütles bänd ametlikus teadaandes. Rammstein palus inimestel kannatust varuda ning mitte kohalikke piletimüügifirmasid ja korraldajaid küsimustega üle koormata.

Juuli teises pooles Pärnus toimuv Valgeranna festival korraldab samal ajal piletite soodusmüüki. «Palun ärge minge pileteid ostma infopunkti, vaid ostke pilet internetist! Järgime valitsuse reegleid. Kui püsime kodus, siis peatame ka viiruse. Kohtume festivalil!» on korraldajad lootusrikkad.