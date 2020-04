Läti valitsus keelas eriolukorra ajal veebis hasartmängude mängimise

Interneti-pokker ja teised online-mängud on inieste seas väga populaarse. Lätlased keelasid aga eriolukorra ajal oma riigi elanikel kogu sellise meelelahutuse ära.

Online-hasartmängud on eriti eriolukorra ajal paljude jaoks meeldiv ajaviide, mis lihtsustab nelja seina vahel istumist. Mõnes riigis on aga ametivõimud seda tegevust piirama hakanud ning Läti on üks selline särav näide.