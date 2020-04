Khloe Kardashian tahab eksilt «spermat laenata» ja veel üht last saada

«Mis siis saab, kui me veel ühe tütre saame?» uurib ta 32-aastaselt Kardashianilt. «Siis peame kõik need asjad uuesti ostma.»

Ja tuleb välja, et see on midagi sellist, mille peale Kardashian juba mõelnud on. «Ma võin lasta mõne embrüo siirdada ja lapse saada. Mul on võib-olla vaja siis su spermat laenata.»