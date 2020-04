Ülekaalulistel kulgeb Covid-19 viirushaigus raskemalt

Koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatud viirushaigus Covid-19 on ohuks krooniliste haigustega inimestele ja eakatele, kelle tervis on nõrgem, kuid hiljutised uuringud näitasid ka seda, et liiglihavus on põhjuseks, miks eelkõige noortel kulgeb viirushaigus raskelt ja on vaja haiglaravi, teatab nytimes.com.

Ülekaalulisuse ja Covid-19 seos leiti mitmes USAs ja Euroopa haiglas tehtud üksteisest sõltumatutes uuringutes.

Uuringute kohaselt on ülekaalulisus ohuks eelkõige noortele Covid-19 patsientidele, kuid veel ei ole selge, miks see nii on.

Arstid arvavad, et ülekaalulisus raskendab hingamist ja sageli on ülekaalulistel ka diabeet ning selle tõttu on need patsiendid raskemas seisus kui teised.

USAs enam kui 4000 Covid-19 patsiendi kohta läbi viidud uuringu kohaselt on noorte ülekaalu ja Covid-19 tõttu haiglasse sattumise vahel selge seos. Ülekaalulisust seostati ka suurenenud riskiga surra viirushaigusse.

Suurbritannias tehtud uuringus, mis keskendus alla 60-aastastele patsientidel leiti, et rasvunud patsientidel on topeltrisk haiglasse sattuda. Samuti jõuavad nad suurema tõenäosusega intensiivraviosakonda kui normaalkaalus inimesed.

Meditsiiniväljaanne Lancet avaldas Hiinas läbi viidud uuringu, milles leiti, et Covid-19 patsientidel on kahekordne risk tõsise kopsupõletiku tekkeks.

Veel ühes Hiinas tehtud uuringu kohaselt on suur osa Covid-19 tagajärjel surnutest ülekaalulised.

Hiinas uuriti 112 noort patsienti, kellest 17 suri Covid-19 tagajärjel ja 15 neist olid ülekaalulised.

Prantsusmaal Lille’is uuritud 124 Covid-19 viirushaigusega patsientidest ligi pooled olid ülekaalulised. Seda on kaks korda rohkem kui 2019 oli seal muudel põhjustel intensiivravipatsiente.

Selgus, et ülekaalulised Covid-19 patsiendid vajavad sagedamini hingamisaparaati kui teised.