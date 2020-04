Ainult üks mees võib koroonaajal Miami Beachil joosta. Miks?

USA on lukku pandud, umbes 35 000 koroonaviirusesse nakatunud inimest on riigis surnud, väljas liikumiseks on kehtestatud ranged piirangud.

Aga Floridas, Miamis jookseb üks mees iga päev piki Miami Beachi liivaranda 13 kilomeetrit. Temale on see lubatud.

Robert Kraft üksikuna Miami Beachil tuttaval rajal jooksmas. FOTO: Cliff Hawkins/AFP/Scanpix

1974. aastal naases Robert Kraft, paljas kui püksinööp, vanemate juurde Miamisse. 24-aastane Kraft oli üritanud Nashville`is muusikuna läbi lüüa, kuid ebaõnnestunult. Koolitee oli ta juba varem pooleli jätnud. Ideid, kuidas edasi minna, polnud just palju, kirjutas Iltasanomat.

Niisiis andis Kraft endale lubaduse ja 1975. aasta esimesel jaanuarikuu päeval tõmbas noormees tossud jalga ja läks rannale jooksma. Jooksu alustas ta iga päev kell 17.30 Fifth Street`i tänava algusest, pärast jooksu lõppu viskas mees end laintesse ujuma. Ja nii iga päev, nädalast nädalasse, kuust kuusse, aastast aastasse.

Sellest sai rituaal. Seda märgati. Kraftist sai oma palja ülakeha ja sagrise habemega aastate jooksul legend. Isegi turistide jaoks oli ta vaatamisväärsus. Tal tekkisid järgijad.

Kaheksakümnendatel lõi ta fännidele oma hüüdnime järgi jooksuklubi «Raven» (eesti k kaaren).

Robert «Raven» Kraftist on tänaseks saanud osa USA popkultuuri folkloorist. Temast on tehtud dokumentaalfilm ja kirjutatud elulooraamat. Korvpalli superstaar LeBron James tegi koos Kraftiga 2013. aastal superbrandile Nike reklaamikampaania. Samal aastal krooniti James korvpalliklubiga Miami Heat NBA tšempioniks.

Kraft ei ole jooksmisel vahele jätnud ainsatki päeva 45 aasta jooksul! Tänaseks on mees 13 kilomeetrit jooksnud 16168 päeva järjest.

Robert «Raven» Kraft (paremal) teisipäeval toidupakki vastu võtmas. FOTO: Cliff Hawkins/AFP/Scanpix

Jooksukilomeetreid on kogunenud üle 200 000. Kuigi Miami Beachi rannapromenaad on koroonapandeemia tõttu suletud, jätkub Krafti rituaal. 69-aastane mees on saanud selleks arstidelt eriloa. Arstide sõnul aitab kerge jooks Kraftil leevendada seljavalusid. Kraft ise usub, et tema aastakümneid kestnud igapäevane rituaal aitab miamilastel sel raskel perioodil hingelist kosutust saada.

«Tahan anda inimestele lootust. Näidata, et on asju, mis ei muutu, isegi kui maailm on pea peale pööratud.»