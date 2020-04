Suri «Rambo» filmist tuntud veterannäitleja Brian Dennehy

«Olen nüüd 80-aastane ja olen ​​näitleja nagu iga teine ning see sobib mulle. Mul on olnud kuradima hea teekond. Mul on kena maja. Mul pole paleed ega häärberit, vaid päris kena ja mõnus kodu. Olen üles kasvatanud hunniku lapsi ja saatsin nad kõik kooli, ja neil läheb kõigil hästi. Kõik inimesed, kes mulle on lähedased, on terved ja õnnelikud. Teate, seda on täpselt nii palju, kui keegi elult võiks loota.»