«Nanny» staari veel mäletad? Vaata, milline näeb ta välja nüüd ja millega tegeleb!

USA komöödiasari «Nanny» alustas teleekraanidel 1993. aastal ning sarja toodeti kuus hooaega, viimane neist valmis 1999. aastal. Eestis jooksis sari telekanalilt TV3.

Fran Drescher mängis sarjas Fran Fine'i tegelaskuju, kes pärast inetut lahkuminekut oma kallimast satub rikka Broadway produtsendi Maxwell Sheffieldi ukse taha, kes peab teda üheks lapsehoidja kandidaadiks. Loomulikult saab Fran selle töökoha ning sarjas jälgitakse tema töö- ja eraelu keerdkäike.

Sarjas räägib ta Queensi aktsendiga, tal on nasaalne hääl ning läbilõikav naer. Just nende omaduste tõttu mäletavad veel paljud teda tänase päevani.

Kaader sarjast «Nanny». Fran Drescher ja Charles Shaughnessy 1993. aastal. FOTO: imdb.com

Fran Drescher on kaasa teinud mitmetes USA filmides ja telesarjades, nagu näiteks «Cadillaci-mees», «Jack», «Hotell Transilvaania» ning «Õnnelikult lahutatud».

2010. aastal avaldas Drescher, et tema abikaasa oli gei. Ta oli aastatel 1978–1999 abielus Peter Marc Jacobsoniga ning alles pärast seda, kui nad olid lahku läinud, tunnistas mees talle seda. «Oleme parimad sõbrad. Armastame teineteist väga. Oleme üksteisele isegi kosjamoori mänginud - mina veidi edukamalt,» sõnas ta siis.

«Meid on õnnistatud, et kohtusime ja et meil on siiani hooliv, armastav suhe. Armastus ongi kõige tähtsam.»

Fran Drescher ja eksabikaasa Peter Marc Jacobson 2011. aastal. FOTO: Scanpix/MAVRIXONLINE.COM

2017. aastal avaldas ta koos endise abikaasa Peter Marc Jacobsoniga saates «Studio 10», et Drescher elas enne kuulsaks saamist üle kohutava trauma - teda vägistati abikaasa silme all.

1985. aastal murdsid nende Los Angelese korterisse kaks relvastatud meest, kellest üks tegi paljaks nende kodu ja teine vägistas nii Drescherit kui tema sõbrannat. Jacobson seoti kinni ja sunniti seda pealt vaatama.

Fran kirjutas kogetust esimest korda kümme aastat hiljem oma elulooraamatus.

«Mõned naised on palunud mul sellele konkreetsele peatükile autogrammi. Kirjutasin raamatu alles siis, kui olin juba kuulus. Mõtlesin, et kui inimesed näevad, kuhu ma sellest madalpunktist jõudnud olen, inspireerib see teisi naisi ja mehi, kes on samuti kogenud seksuaalvägivalda ja aitab neil eluga edasi minna.»

«Pärast vägistamist ei ole sa kunagi enam sama inimene, kuid sa pead lihtsalt edasi minema. Anna oma valule eesmärk - see on see, mida mina alati teen,» sõnas naine.

2000. aastal diagnoositi Drescheril emakavähk. Näitlejanna ise usub, et haigus tuli trauma allasurumisest. «Ma ei tegelnud selle valuga veel palju aastaid pärast vägistamist,» avaldas ta aastaid hiljem.

«Kui sa seda ei tee... No minul igatahes lõi välja naistevähk,» rääkis naine ja selgitas, et ühel hetkel annab keha lihtsalt alla ning tekivadki haigused.

2014. aastal abiellus Fran Indiast pärit teadlase Shiva Ayyaduraiga. Nad lahutasid abielu 2016. aastal.

Näitleja Fran Drescher 2019. aastal New Yorgis. FOTO: Scanpix/Capital Pictures

2017. aastal tunnistas 60-aastane Drescher, et on taas armastuseks valmis. «Ma usun Universumisse, kui mulle on ette määratud kellegagi kohtumine, siis ma temaga ka kohtun.»

Drescher on aktivist, samuti on ta aastate jooksul olnud aktiivne ka poliitikas ning tegelenud heategevusega.