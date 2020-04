Staarkokal häda kaelas! Naabrid ähvardavad Gordon Ramsayt politseiga

Maailmakuulsal telemehel on kokku kolm maja, millest üks asub Cornwallis. Just seal püsib ta hetkel isolatsioonis koos oma abikaasa Tanya, 22-aastase Megani, 20-aastase Holly, 20-aastase Jacki, 18-aastase Matilda ja aastase Oscariga, kirjutab Mirror.



Pere otsustas mõni aeg tagasi oma Londonis asuvast linnamajast põgeneda Cornwalli ja on nüüdseks saanud osaks ootamatule pahameelele. Naabrid on ähvardanud 4,4 miljoni naela maksvas maamajas redutavale Ramsayle kutsuda politsei.



«Kas te ei saa aru, et võisite viiruse endaga kaasa tuua ja kuna Cornwall pole teie peamine elukoht, siis kui teie ja teie pere haigestuvad, koormate veelgi rohkem juba niigi habrast infrastruktuuri,» pahandas üks kohalikest.



Ramsay pole siiski ühtegi reeglit rikkunud, sest pere sõitis Cornwalli eriolukorra kehtestamise alguses. Hoolimata sellest on kohalikud asunud tema pere kaebustega pommitama ja rahvas ootab, et politsei nad tagasi Londoni eskordiks.