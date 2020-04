Uue neeru saanud Dave Benton: koos viirusega on asi veelgi tõsisem

«See on hirmutav. Tõsiselt hirmutav,» rääkis neerusiirdamisega uue elu saanud Dave Benton «Ringvaatele» antud intervjuus. «Istusin koos arstiga maha, doktor Ilmojaga. Palusin, et ta räägiks mulle ausalt ära, mis ja kuidas sellega on. Ja ta tegi mulle väga selgeks, et lugu on tõsisem, kui ma arvan. Eriti riskigrupi patsientidele nagu mina.»



Muusik seletas, et pärast neerusiirdamist antakse immuunsupressiooni ravimeid, mistõttu on uue neeru saanud inimesel immuunsüsteem alati veidi nõrgem kui teistel: «Seega peame olema ettevaatlikud. Peame enda eest hoolitsema isegi ilma viiruseta. Koos viirusega on asi veelgi tõsisem.»

«Ma ei lahku kodust ehk ma ei lähe hoovist kaugemale. Meil on peres väga hea arusaamine. Ma ei peagi kuhugi minema. Memad teevad kõik ära. Käivad poes ja teevad muu vajaliku,» seletas Benton, mida ta end viiruse eest kaitsmiseks tegema peab.



«See on midagi sellist, mida ma ei sooviks oma vaenlaselegi,» nendib laulja. «Ärkad hommikul selle peale, et pead kohe oksendama...Aga sul pole midagi oksendada! Su magu on tühi!»

Tema haiguslugu algas vahetult pärast võidukat esinemist 2001. aasta Eurovisionil. «Valmistusin esinemiseks. See oli laupäeva õhtu. Enesetunne läks kohutavalt halvaks. Tormasime erakorralise meditsiini osakonda, otse haiglasse. Sõna otseses mõttes – mu neerud ei töötanud,» meenutas mees.

Kuigi teda tabas neerupuudulikkus juba pea 20 aastat tagasi, siirdati talle uus neer alles mullu suvel. Selle ravimeetme järele haaratakse alles siis, kui patsiendi enda neerude töövõimest on järgi alla kümnendiku.



Võib vaid aimata, kui raske on uue neeru järjekorras ootamine. «Pead ootama, kuni sulle leitakse korralik ja sobiv neer. Selline, mis sinuga klapib. Sellega võib minna kuni 9 kuud. Vahel aasta või rohkemgi. Ja jällegi... Seal kusagil keegi vist valvab mu üle. Minul läks vist ainult kaks kuud,» nentis Benton.