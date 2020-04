Ainus kontsert Euroopas: Rootsis asuv klubi tegutseb pandeemiast hoolimata edasi

«Seda on veider, kuid samas ka tore teha,» lausus 9. aprillil Plan B's esinenud shoegaze'i trio Spunsugar solist Elin Ramstedt. «See oli kohati üpris sürreaalne kogemus,» lisas bassimängija Felix Sjöström. «Aga me järgime valitsuse poolt kehtestatud reegleid – me ei oskaks millegi muu tegemisest unistadagi.»



«Jah, me ei ürita olla ignorantsed või eirata praegust olukorda. Oleme toimuvaga enam kui lihtsalt kursis. Need piirangud ei takista meil aga sellele hulgale inimestele esineda, seega ma arvan, et see on okei,» lisas Ramstedt.



Samal seisukohal olid ka mitmed kontserti väisanud rootslased. «See pole meeletu risk – siin pole nii palju inimesi,» kommenteeris 28-aastane Astrid Lindberg. «See on suurepärane võimalus inimestel toetada nii bändi kui ka kontsertpaika, kuid lisaks ka üksteisega üpris ohutul moel kohtuda. See on olnud väga meeldiv.» «Inimesed suhtuvad koroonaviirusesse üpris tõsiselt,» lisas 31-aastane Jesper Nilsson. «Igaüks, kes on tõbine või kogeb ükskõik milliseid sümptomeid, püsib kodus. Seega tunnen ma, et siia tulnud inimesed on ohutud.»



«Mõnes kesklinnas asuvas kohas on palju rohkem inimesi kui siin,» ütleb Sjöström. «Ainus vahe on selles, et me mängime muusikat, kuid me teeme seda selleks, et Plan B püsiks elus.» «Iroonilisel kombel pole Plan B jaoks plaani B,» tunnistas koha eestvedaja Carlo Emme. «Praegu on nii, et kui me uksi ei ava ja kedagi ei tule, siis me hävime. Nii lihtne see ongi.»