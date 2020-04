Koroonaviiruse tõttu töö ja kodu kaotanud Briti paar kolis metsa elama, kuid jäi seal telgist ilma

Suur-Manchesterist Boltonist pärit 37-aastane Ashley Khan ja 26-aastane Katie Bland elasid paar nädalat tagasi veel üürikodus jagades maja selle omanikega ning Ashley töötas maalija ja sisekujundajana.

Kuid Covid-19 pandeemia tõttu kaotas Ashley töö, mis tähendas, et paar ei suutnud üüri maksta ja nad tõsteti tänavatele, vahendas Mirror.

«Ma andsin omanikule raha, kuid kui see sai otsa, teatas ta meile, et peame sealt kaduma,» rääkis Khan.

Mehe sõnul on ilmad praegu nii piisavalt soojad, et nad otsustasid telgiga metsa kolida.

«Mul oli palgast natuke raha kõrvale pandud ja otsustasime, et hakkame Boltoni metsaaladel telkima,» kirjeldas Khan.

«Me ei tarvita narkootikume ega ole alkohoolikud. Me elame praegu lihtsalt Rivingtoni metsas. Ajad on rasked, meil pole süüa,» lisas Khan.

Kuigi Suurbritannia valitsus lubas, et kedagi ei tõsteta kriisi ajal kodust välja, siis kahjuks jäid Khan ja Bland kahe silma vahele.

Põhjus selleks oli lihtne, nad elasid ühiskasutuses olevas majas ja maksid üüri sularahas, nii et kui nad välja tõsteti, polnud nad kaitstud.

«Plaan oli alati selline, et jääme sinna paariks kuuks ja siis lootsime kolida oma koju,» lisas Bland.

«Siis tuli üürileandja, võttis võtmed ja ütles, et meil on kuni õhtuni aega oma asjad ära viia. Kui me seda ei tee, ähvardasid nad, et muutuvad jõulisemaks,» kirjeldas mees.

Kuna paar ei tahtnud tüli tekitada otsustasid nad lihtsalt lahkuda.

Kuigi enamik inimesi on oma kodudes isolatsioonis, otsustasid Khan ja Bland teiste inimeste vältimiseks oma telgi üles panna Boltoni kesklinnast kaugel asuvas Rivingtoni laagris.

Kuid paaril tuleb siiski regulaarselt linnas süüa ja muud vajaliku kraami toomas käia.

Pärast ühte sellist linnaskäiku avastasid nad, et keegi oli nende telki rüüstanud ja enamuse naise riietest varastanud.

Bland usub, et rüüstamise taga on metsas uitanud noored, kes ei pruukinud teada, et tegemist on kellegi koduga.

«Telkisime mõni nädal tagasi Rivingtonis ja arvasime, et oleme teistest eemal, aga kui välja läksime, lõhkus keegi meie telki noaga,» seletas Khan, kelle sõnul proovisid nad telgi okste alla peita, kuid ilmselt ei piisanud sellest.

Naise sõnul on ta ainsad riided nüüd need, mis tal seljas on.

«See on kohutav, me ei saa isegi heategevuspoodides käia ega küsida, kas neil on midagi varuks, kuna kõik poed on suletud,» kurvastas naine.

Kuna nende telk on elamiskõlbmatu, on paar pidanud nüüd kõike endaga kaasas kandma. See on aga üsna ebamugav, sest neil ei ole ka korralikke seljakotte.

«Eile kukkusin ja tegin oma põlve katki ning mu õlg valutas üsna tugevalt, kuid me oleme pidanud palju kõndima, et leida endale kõrvaline koht, kuhu teised ei tule,» kirjeldas Bland.

Bland saab küll valitsuselt abiraha, kuid tal on väga raske paljude terviseprobleemide tõttu tööd leida. Sellest hoolimata üritab ta pandeemia ajal tervena püsida.

«Mulle meeldib puhas olla, kuid see on nüüd keeruline. Ma pean pesema juukseid külmas vees, see on jube. Mul on vaimse tervise probleemid aga ma ei saa arsti juurde minna, sest nad ei võta praegu patsiente vastu,» tõdes naine.

Hoolimata sellest, et nad on isolatsiooniks valinud paiga, kus kedagi teist läheduses ei ole, on nad jätkuvalt koroonaviirusesse nakatumise pärast mures, sest peavad linnas vajalike toiduaineid toomas käima.

«Viirus on meid kodutuks teinud. Nüüd muretsen nakatumise pärast. Olin hiljuti umbes neli nädalat haige. Ma pole kindel, kas see oli sama asi, aga mul oli palavik ja mu rindkere valutas. Ma ei taha uuesti haigeks jääda, sest järgmisel nädalal on mu sünnipäev,» kurtis Bland.

Kuigi tänaval ja karmides tingimustes elavaid inimesi toetavad mitmed abiorganisatsioonid, kes toitu ja muid vajalikke asju jagavad, on nende tegevus koroonaviiruse ajal raskendatud.