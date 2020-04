Kuninganna Margrethe II saab 80-aastaseks, olles Taanis alles teine kuninganna

Taani kuninglik pere austas prints Henriku soovi mitte teda matta Taani kuningasuguvõsade traditsioonilisse matmispaika Roskilde kirikusse.

Ta palus end tuhastada ja ta tuhk visata nii merre kui Fredensborgi lossi aeda ning nii ka tehti.

Margretehe II on jätkuvalt oma riigis populaarne. Ta on alati olnud lihtne ning teda on nähud avalikkuses igapäevariietes ja ka suitsetamas. Teada on, et kuninganna ei ütle ära klaasitäiest heast punasest veinist.

Taani kuninganna Margrethe II, kroonprimnts Frederik and kroonprintsess Mary 2. jaanuaril 2020 Christiansborgi lossis diplomaatilise korpuse uue aasta vastuvõtul FOTO: KELD NAVNTOFT/AFP/Scanpix

Margrethe II on kogunud tuntust kuntstnikuna, ta on illustreerinud raamatuid ja on olnud mitu ta teoste näitust.

Mõni aeg tagasi hakkasid Taanis levima jutud, et Margrethe II loobub troonist ja annab selle üle troonpärijale prints Fredeikile.

Margrethe II lükkas need jutud õmber öeldes, et kuninganna amet on eluaegne.

Koroonaviiruse tõttu ei saa Margrethe II oma sünnipäeva avalikult ja suurelt tähistada. Ka kuningalossi rõdult lehvitamine ja rahva kogunemine lossi juurde jääb ära.

Margrethe II sõnas enne oma sünnipäeva, et ta ei oot rahvalt lilli ega kingitusi, parem nad saadaksid kulleriga lilli oma eakatele vanemate, naabritele ja sõpradele, kes on koroonaviiruse tõttu kodus kinni.

Kuninganna teatas teleesinemises, et koroonaviiruse tõttu tuleks taanlastel piiranguid järgida ja kodus püsida.

Margrethe II tähistab koos perega oma sünnipäeva Esrumi järve ääres asuvas Fredensborgi lossis.