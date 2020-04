Ameerika hooldekodu pisikesest surnukuurist leiti 17 laipa: see levib kui kulutuli

Subakuutset ravi vajavatele patsientidele mõeldud Andoveri hooldekodus valitseb koroonakriisi tõttu korralagedus, vahendas The New York Times.

Esmaspäeval sai kohalik politsei teate, et hooldekodu kuuris hoitakse laipa. Kohale jõudes oli surnukeha kuurist ära viidud, kuid politsei leidis hooldekodu surnukuurist, mis on mõeldud maksimaalselt neljale inimesele, 17 surnukeha.

Andoveri politseijuhi Eric C. Danielsoni sõnul on hooldekodu suure surijate arvu tõttu üle koormatud. Hiljuti on Andoveri hooldekodu ja rehabilitatsioonikeskusega seotult surnud 68 inimest, nende seas kaks põetajat. 26 surnul oli koroonadiagnoos, teiste surmapõhjused on teadmata.

Sussexi maakonna terviseandmete põhjal on praegu hooldekodus veel 76 patsienti, kellel on tuvastatud koroonaviirus. Kokku mahutab asutus kuni 700 patsienti. 41 töötajal, nende hulgas ka asutuse juhataja, on koroonaviiruse haigus Covid-19.

Politseijuhi teatel hoitakse nakatunud patsiente teistest eraldatult: eri korrustel või hoonetiibades. Kohalikud on hooldekodu jaoks annetusi kogunud.