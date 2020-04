Maailmas on riik, kus ei ole koroonaviiruse vastu midagi ette võetud

Tegemist on Nicaraguaga, mille 74-aastast presidenti Daniel Ortegat nähti viimati avalikkuses 27. veebruaril, mil ta tervitas oma riigi kaitsejõudude paraadil osalenud sõjaväelasi, teatavad afp.com ja reuters.com.

Nicaragua president Daniel Ortega FOTO: STRINGER/NICARAGUA/REUTERS/Scanpix

Ortegat oli korraks näha ka märtsis, kui ta osales Kesk-Ameerika riikide juhtide videokonverentsil.

Nicaragualased on hakanud küsima, kus on riigijuht ja miks ta end peidab. On arvatud, et ta on haigestunud, surnud või väldib koroonaviiruse tõttu inimkontakte.

Valitsuse teatel on Ortega seni Nicaragua president ja ta on elus.

Nicaraguas ei ole kehtestatud erimeetmeid koroonaviiruse levimise takistamiseks ning see teeb teiste riikide tervishoiueksperte murelikuks.

Presidendi kohuseid täidab asepresident, kes on Ortega abikaasa Rosario Murillo.

Seinajoonistus pealinnas Managuas, millel on kujutatud Nicaragua presidenti Daniel Ortegat ja ta naist Rosario Murillot, kes on Nicaragua asepresident FOTO: Inti Ocon/AFP/Scanpix

Ta on andnud meediale intervjuusid, milles on öelnud, et inimesi on teavitatud koroonaviiruse ohust ja lennujaamades on karmistatud hügieenireegleid.

Osa inimesi on hakanud kandma näomaski, kuid enamik seda ei tee.

Nicaragua on teatanud üheksast koroonaviirusse nakatumisest ja viirushaiguse tagajärjel on surnud üks inimene.

Teiste riikide arvates esitab Nicaragua valeandmeid, kuna ta naaberriikides on märgatavalt enam nakatunuid ja surnuid.

Tervishoiuekspertide sõnul ei tehta Nicaraguas koroonaviiruse teste ja selle tõttu saab sealne valitsus öelda, et viirust ja haigust seal praktiliselt ei ole.

Kui Nicaragua naaberriigid on piiranud inimeste liikumist ja sulgenud avalikud paigad, siis Nicaraguas soovitatakse inimestel nautida elu, minna mereäärde, korradada piknike ja lõbutseda.

Nicaragua presidendi poeg Juan Carlos Ortega postitas 4. aprillil sotsiaalmeediasse foto, millel teda on näha koos oma perega rannas.

«Meil on ainulaadne riik ja parim viis on seda nautida koos perega mere ääres olles,» kirjutas presidendi poeg pildi juurde.

Nicaragua valitsuse teatel ei kujuta koroonaviirus nii suurt ohtu, et elu tuleks seisma panna nagu teistes riikides.

Selles Kesk-Ameerika riigis toimuvad mitmesugused messid, kaasa arvatud toidumess, kalapüügivõistlused ja missivalimised, kuhu koguneb tuhandeid inimesi.

Nicaragua valitsus on korraldanud silmakirjalikke koroonamarsse, millega avaldatakse toetust teistele riikidele, kus on palju nakatunuid ja viirusehaiguse tagajärjel surnuid. Neil marssidel rõhutatakse, et Nicaraguas seda «katku» ei ole.

Nicaragua piiri on seni lahti, samuti töötavad firmad ja tehakse ning korraldatakse spordivõistlusi.

Kuid lende on vähendatud, sest ei ole turiste.

Kuue miljoni elanikuga Nicaragua on Kesk-Ameerika kõige vaesem riik.

Maailma terviseorganisatsiooni WHO andmetel ei ole selles riigis tervishoiusüsteem kuigi arenenud, jäädes alla isegi osadele Aafrika rikidele.

Arvatakse, et Nicaraguas on koroonaviirus samuti epideemia mõõtmed võtnud ning palju inimesi on nakatunud ja sureb, kuid riik ei võta selle suhtes midagi ette.

Paljud riigid ja ametnikud on kritiseerinud Nicaragua leiget suhtumist koroonaviiruse ohtu.

Üks neist oli USA välisministeeriumi töötaja Michael Kozak, kes pöördus Twitteris Nicaragua rahva poole.

«Te vajate nüüd tugevat juhti, sest teie riik ei pääse koroonaviirsuest ja viirushaigusest Covid-19, kuid president Daniel Ortegat ei ole kuskil näha,» kirjutas Kozak.

Ortega tuli Nicaraguas võimule 1979. aastal pärast ülestõusu, millega ta kukutas president Anastasio Somoza Debayle, kes pärines Somoza perekonnast, mille liikmed oli valitsenud Nicaraguat alates 1936. aastast.

Temast sai taas Nicaragua president 2007 ja alates sellest on teda alati tagasi valitud.