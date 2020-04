Itaalia vutilegend pärast koroonaviirusest jagusaamist: võhma pole enam üldse

52-aastane Paolo Maldini, kes mängijakarjääri jooksul tõusis nii koduklubi AC Milani kui ka Itaalia rahvuskoondise üheks sangariks, rääkis märtsi lõpus, et tema ja poja Danieli koroonanähud olid erinevad.

Kuigi Paolo Maldini on nüüd töökohustuste täitmise juurde naasnud, on tema füüsiline vorm kaugel sellest, mis see oli veel poolteist kuud tagasi.