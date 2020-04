Kuulsa megaliitehitise Stonehenge’i ehituskivid on nagu Lego klotsid

Stonehenge’i sihtasutus avaldas hiljuti fotod, millel on selle ehitise kive näha detailselt ja need meenutavad tänapäeva Lego klotse, teatab cnn.com.

Lego klotsid FOTO: Caro / Christoph Ulrich/Scanpix

«Tegemist on lähifotodega, millel avaneb haruldane vaatepilt. Pildil oleval kivil on näha auke, kuhu saaks põhimõtteliselt teise klotsi külge panna. See on nagu eelajalooline Lego,» teatas Stonehenge’i sihtasutus Twitteris.

«Stonehenge on ainulaadne ja maailmas ainus selline ehitis, millel on niisugused «kinnitusklotsid», sõnas Inglismaa ajaloomälestiste organisatsiooni Historic England esindaja Susan Greaney.

Ta lisas, et selliste Lego klotside sarnaste ehituskivide tegemine nõudis palju vaeva, aega ja erioskusi.

Stonehenge'i kivi, mis meenutab Lego klotsi FOTO: English Heritage / SWNS.COM/Scanpix

«Sel ajal ei olnud metallist tööriistu, seega kasutasid nad kivist tehtud tööriistu, millega töötamine oli raske. Ehituskividel on augud väga täpselt tehtud, see nõudis nii head silma kui teadmisi,» lisas Greaney.

Eksperdi sõnul on Stonehenge’i Lego klotside sarnased kivid ainsad sellises tehnikas kivid, mis on säilinud 3000 aasta tagant.

Stonehenge’i kummaline kivi jäi 1994 silma ühele autojuhile, kes tegi sellest foto ja hiljem jõudis see sotsiaalmeediasse.

Fotot märkas Taani Lego firma, mis kommenteeris, et nende klotside algus on Stonehenge’is.

«Oleme ettevõte, mille eesmärk on inspireerida ja arendada homseid ehitajaid ja meie jaoks oli üllatus, kui nägime, et oleme seotud ka eelajalooliste ehitajatega. Meil on hea meel, et Inglimaa ajaloomälestiste organisatsioon meid mainis ja võrdles meie klotse iidsete kividega,» teatasid Lego esindajad.

Stonehenge asus eramaal ja oli 20. sajandi alguses halvas seisus. Maaomanik Cecil Chubb kinkis selle 26. oktoobril 1918 Suurbritanniale ning pärast seda hakkasid seal konserveerimistööd.

Stonehenge FOTO: SWNS.com/Scanpix

Stonehenge on kiviring, mille iga kivi on neli meetrit kõrge, 2,1 meetrit lai ja kaalub 25 tonni.

Kivid on pandud maapinda kaevatud aukudesse ning pealmised kivid on ühendatud alumistega eritehnoloogia abil, mis arheoloogide sõnul oli siis revolutsiooniline. Seal on ka mitmeid kalmeid.

Stonehenge ehitati mitmes järgus umbes 3000 – 2000 eKr.

Uurimine on näidanud, et ehituse esimene faas oli 3100 eKr. Põhilised kivid püstitati 2400 – 2200 eKr.

Väljakaevamiste ja süsinikmeetodil uurimise kohaselt olid inimesed Stonehenge’i piirkonnas juba varem 4000 – 3000 eKr.