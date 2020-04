Räpist popini: Eesti muusikamaastikku on tabanud tõeline koroonahittide sadu

Kui muusikamaailma üheks populaarseimaks inspiratsiooniallikaks on aegade jooksul olnud armastus, siis viimaste nädalate jooksul on tulnud koroonast ja karantiinist kõnelevaid laule kui Vändrast saelaudu. Pandeemiast on ainest saanud nii räpparite kui ka poplauljate värskeim looming! 15. märtsil tegi otsa lahti räpipunt Tussipeatus looga «Karantiin» . Kiirelt Eesti ametlikuks koroonahümniks ristitud singel ütleb läbi mahlakate riimide välja kõik tumedad mõtted, mis kriisiolukorras tulla võivad. «Tualettpaberi, alkoholi ja toidu pitsitav nappus, masu ähvardav vari ja üle pea kasvav peotuju – siit leiab kõike,» tutvustasid muusikud oma koroonasinglit.

aliasandis välja terve albumi, millelt leiab viiteid eriolukorrale. «On keeruline ja kõhe aeg. Palju on südamel. Plaanid olid esialgu muidugi teistsugused, aga sündis,» teatas Jarek 4. aprillil, et laadis oma seitsmenda kauamängiva SoundCloudi. Plaadil kõlavad näiteks loodja

Ka Eesti Laul 2020 poolfinalistide hulka kuulunud Kohila ansambel Viinerid ei pidanud oma järgmise singli jaoks pikalt mõtteid veeretama ja 20. märtsil oli valmis kuulamiseks lugu «Nakatus» . «Paljudele meist meeldib otsida igas asjas süüdlasi – kes alustas, kust tuli, miks tegi, kellega koos oli?» teatas bänd. «Saame ju ise ka aru, et sellel pole enam mõtet! Asi on tõsine, aga koos (ja muidugi ka huumorimeelt säilitades) saame sellest jagu! Nautige seda süllekukkunud aega oma peredega! Peseme käsi ja püsime kodus, eks!? Ja näiteks kuulame mussi ja tantsime puusad põksuma! Põks ja põks.»

Naisartiste esindab siin nimistus, kelle lugu kannab sarnaselt Jarek Kasari palaga nime. «Lugu on loodud selleks, et tõsta sel keerulisel ajahetkel pisut inimeste tuju ja tuua ellu päikest,» seletas lauljatar. «Singel on loodud usus, et peagi saab see periood läbi, kui kõik üheskoos veel pisut pingutame. Mida paremini peame kinni praegu kahe meetri reeglist, seda kiiremini saame varsti naasta oma tavapärase elu juurde, mida me kõik juba väga igatseme.»