Juba kuu lastest eemal olnud kiirabitöötaja: siiber on, mitte koroonast vaid inimestest, kes ei saa aru lihtsatest reeglitest

«Kiirabi igapäevane töö pole oma põhiolemuselt muutunud. Terviseprobleemid on inimestel ikka samad, kuid kutse teenindamine võtab tavapärasest rohkem aega. Peale igat kutset on vaja töövahendid puhastada,» kirjeldas Jaanus Tramberg Elu24-le kiirabi tööd.

Ka kiirabiauto sisustus tuleb mehe sõnul põhjalikult desinfitseerida. Ja just see kõik teeb töö ajamahukaks. «Patsiendi jaoks on erinev ainult see, kuidas me välja näeme. Kuna kasutame kõrgema kategooria isikukaitsevahendeid, siis see võib olla patsiendile ehmatav,» selgitas Tramberg.

Ametlikku kojumineku keeldu mehe sõnul kellelgi ei ole ja see on igaühe enda otsustada, kas ööbida kodus või näiteks Radissoni hotellis, kus meedikutel on praegu võimalus olla. «Mul on olemas õnneks väike üürikorter, kus saan ööbida,» tunnistas Tramberg.

«See on üks suur kannatlikkuse test, kas võitu saab koroona või igatsus laste järele,» vastas Tramberg küsimusele, millal on lootust koju saada.

Kolmapäeval kirjutas Tramberg Facebooki postituse, kus tunnistas, et ei ole juba kuu aega oma lapsi näinud.

«Täna sai täis neli nädalat ehk neli nädalat tagasi sain viimati oma lapsi süles hoida ja kodus ööbida. Siiber on, mitte koroonast vaid inimestest, kes ei saa aru lihtsatest reeglitest. Püsi kodus, kui oled haige või tunned end halvasti. Kui pead välja minema, pane mask ette. Ära uhkusta sellega, et oled nõukogude inimene ja sind mingid hiina pisikud ei murra. Kui sa neid reegleid ei järgi, siis tulevad oranžid mehikesed sulle järele. NB! Kui sa püsid kodus, siis saame ka meie varsti koju tagasi!» kirjutas Tramberg Facebooki postituses.

Tramberg rääkis Elu24-le, et suhtleb lastega iga päev videokõne kaudu.

«Mõned korrad olen käinud nendega jalutamas, kuid kasutanud kaitsemaski ning hoidnud pikemat vahet. Kaheaastasele on aga raske seletada, miks ta ei või issile sülle tulla. Tunnen, et see on minu jaoks praeguse olukorra juures kõige raskem,» tunnistas mees.

Vaimselt on parameediku jaoks praeguses olukorras kõige suurem väljakutse teadmatus ja alati olemasolev oht ise haigestuda.

Siiski tõdes ta, et õnneks on Tallinna Kiirabi andnud töötajatele kõik vahendid ennast kutsetel nakatumise eest kaitsta. «Kuid taga kuklas on alati väike hirm,» tõdes Tramberg.

Kaitsevahendid tekitavad parameedikutele ka füüsilisi väljakutseid, mida varem polnud. Raskete kutsete ajal, mille hulka kuulub näiteks elustamine, on isikukaitsevahendite kasutamine Trambergi sõnul palav ja ebamugav.

«Arvan, et suveks on kõik meedikud väga saledad tänu kosmonaudi kostüümile, mida kasutame,» muigas mees.

Positiivne on aga see, et Trambergi hinnangul on inimeste teadlikkus viimastel nädalatel koroonaviiruse osas paranenud.

«Korduvalt on olnud uudiseid nakatunud tervishoiutöötajate kohta, mis ehk aitab mõista olukorra tõsidust. Esimest korda on tekkinud olukord, kus abiandjatest on saanud abivajajad,» kirjeldas ta.

Kui Tramberg usub, et inimesed on aru saanud, mis koroonaviirus on ja kuidas see levib, siis paljud ei mõista tema arvates siiski veel, millist ohtu kujutab viirus tervisele.