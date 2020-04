Briti kuninglikust perest Hollywoodi tähtedeni välja: 10 kuulsust, kelle tätoveeringutest sul aimugi pole!

1. Reese Witherspoon

Oscari-võitjal on vasakpoolsel puusal suur tätoveering: kaks pääsukest, mida ühendab sinine süda. Harper's Bazaar Australia vahendab, et pääsukesed sümboliseerivad Reese'i ja abikaasa Jim Tothi ning nende «uut elu üheskoos».

2. Scarlett Johansson

Scarlett Johanssonil on seljale tätoveeritud roosid ning paremale küljele jääb ka pilt pisikesest lambast. FOTO: Reuters/Scanpix

Hollywoodi lemmiklapsel on rohkelt tätoveeringuid! Scarletti seljale on tätoveeritud roosid ning paremale küljele jääb ka pilt pisikesest lambast.

Lisaks on ta käele tätoveeritud värviline pilt päikeseloojangust, ümber parema randme on talle tätoveeritud palvehelmed. Vasakul käsivarrel on tal veel üks pisike ümmargune sümbol.

Ribidele on tätoveeritud hobuseraud, mille juures on kiri «Lucky you». Ka tema pahkluule on tätoveeritud väike sümbol.

Ilmselt pole võimatu, et Scarlettil on mõni tätoveering veel ja ta pole neid lihtsalt maailmale näidanud.

3. Beyoncé

Popstaaril on teadaolevalt kolm tätoveeringut, kuid pisike number neli tema sõrmel on kõikidest kõige olulisem.

Kuna number neli on Beyoncé ja ta abikaasa Jay-Z õnnenumber, tähistab see tätoveering tema sidet abikaasaga. Ja seda isegi siis, kui ta ei kanna oma massiivset Lorraine Schwartzi kihlasõrmust.

4. Jessica Biel

Hollywoodi staaril on parempoolsel puusal tätoveering, millel on kujutatud tuvi. Väidetavalt on tegu piibelliku viitega.

5. Emma Stone

Emma Stone'i tätoveeringu taga peitub uskumatult südamlik lugu. FOTO: Elu24 kollaaž/AFP/SCANPIX

Stone'i tätoveeringu taga peitub uskumatult südamlik lugu. Pärast seda, kui ta ema vähist võitu sai, lasi Emma oma käele tätoveerida linnu jalad. Seda seetõttu, et ta ema lemmikulugu on Paul McCartney «Blackbird». Kusjuures, kavandi on joonistanud ei keegi muu kui Paul McCartney isiklikult.

6. Leedi Amelia Sophia Theodora Mary Margaret Windsor

Pole just tavaline, et Briti kuningliku pere liige end tätoveerida laseb, ent modellina töötav Amelia Windsor on seda reeglit juba kolm korda rikkunud: ta seljale on tätoveeritud tiiger, randmel on kolm karupoega ning ribidel pisikesed inglitiivad.

Leedi Amelia Sophia Theodora Mary Margaret Windsor on St. Andrewsi krahvi ja krahvinna noorim laps ja teine tütar. Ta on 2020. aasta seisuga Briti troonipärilusjärjestuses 39. kohal.

7. Penélope Cruz

Hispaania päritolu filminäitlejal on teadaolevalt kaks tätoveeringut, vahendab Harper's Bazaar Australia.

Cruzil on randmel väike päike ning pahkluule on tätoveeritud number «883».

8. Jennifer Aniston

Hollywoodi näitlejataril on jalale tätoveeritud nimi «Norman». Ei, tegemist pole ta endise kallima nimega, aga hoopis tema neljajalgse lemmikuga. Anistoni terjer Norman suri 2011. aastal.

«See on minu viis, kuidas talle austust avaldada... igavesti,» tunnistas staar toona.

Jennifer Anistonil on jalale tätoveeritud nimi «Norman». FOTO: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

9. Printsess Sofia

Endine tõsielustaar ja modell, praegune Rootsi printsess ja Värmlandi hertsoginna omab kahte tätoveeringut. Sofial on selja peale tätoveeritud täht ning tema pahkluul ilutseb samuti imepisike tätoveering.

Ta abiellus 2015. aastal prints Carl Philipiga. Neil on kaks poega.

10. Zoe Saldana