Donald Trumpil on spordipõuast kõrini: võistlused tuleb taaskäivitada!

Trump on pidanud viimaste nädalate jooksul sporditegelastega mitmeid konverentskõnesid. Ta ütles, et spordikomisjoni liikmeteks on NFLi klubi Dallas Cowboys omanik, miljardär Jerry Jones, mitmete pallimänguklubide ja staadionte omanik Robert Kraft ja NBA korvpalliklubi Dallas Mavericksi omanik Mark Cuban.