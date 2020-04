Leedu maailmanimega hokistaar: Ameerikas saadakse alles nüüd aru, kui tähtis on tervis

«Arvatakse, et USA on parim riik maailmas. Kuid nagu siin tekivad probleemid, on aru saada, et tegemist pole kaugelki parima maaga,» raius Kasparaitis.

Teisipäevaks oli Ühendriikides tuvastatud üle poole miljoni koroonaviirusesse nakatanu. Leedu hokiveterani sõnul ei saada viiruse leviku takistamisega hakkama, sest testide tegemist segab bürokraatia.

«Olen üllatunud, et nii rikkal ja suurel maal pole piisavalt võimalusi viiruseteste teha. Sind testitakse ainult juhul, kui sa oled haige või sul kahtlustatakse koroonaviirust. Igas osariigis kehtivad omad seadused, mis on ülemad, kui Ühendriikide seadused.»

NHLis kokku 1379 karistusminutit teeninud leedulane kritiseeris ka ameeriklaste elustiili.

«Iga päev sureb inimesi narkootikumide tarvitamise ja üledooside tõttu, ülekaalulised surevad südamehaigustesse. Ja nüüd äkki, kui viirus tuli, alles siis said inimesed aru, et ohhoo, enda tervise eest on tarvis hoolitseda. Mida nad varem mõtlesid? Tähtis on teha sporti, elada aktiivselt ja järgida tervislikke eluviise.»

47-aastane Kasparaitis ise jookseb nädalas 50 kilomeetrit ja on märganud, et tänavatel on vaikseks jäänud. Inimesed aga vaatavad pärast jooksu higist meest murelikult ning kartlikult.

«Kui inimesed mind pärast jooksu näevad, siis nad kardavad, arvavad, et ma olen haige või midagi ja hoiavad eemale. Nad arvavad, et higistan, sest põen koroonat. Mul on selline tunne, et olen taas jäähokimängija. Siis uisutasin jääl, tahtsin vastasele lõuga panna ja kõik kartsid mind!»

Vaata leedulase jõulisi taklamisi NHLis siit:

NHLis vastaseid jääl nokauteerinud Leedu kuulsus, kes mänginud sellistes klubides nagu New Yorgi Islanders, New Yorgi Rangers, Pittsburghi Penguins ning Colorado Avalanche`is töötab ehituses. Tal tööd on, kuid tema naise äril ei ole just parimad päevad.

Olukorda võib kergendada osariigi poolt lubatud toetus.

«Pere võib saada kuni 2000 dollarit ja lisaks veel 500 dollarit lapse pealt. Mul on palju lapsi, seega mina olen rikas. Veel ei ole me sentigi saanud, aga lootust on. Olen alati öelnud: tehke lapsi, halval ajal läheb teil paremini, kui teistel,» naljatas Kasparaitis.

«Lapsed arvavad, et saavad kõik need 500 dollarit endale, me anname neile siiski vaid 15.»