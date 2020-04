Välismaalane toriseb: tutvud kahekümne Eesti tüdrukuga ja veab, kui ühega kohtingule saad

Välismaalasest juutuuber Tyler elab praeguseks juba üheksandat kuud Eestis. Veebruaris avaldatud videos väidab Tyler, et on elanud ka USAs, Tšiilis ning Venemaal.

Seinast-seina postituste seas on noormehe kanalil kolm videoklippi, milles Tyler analüüsib kohtingukultuuri ning netikohtinguid Eestis. Ingliskeelsete postitustega («Eesti on Ida-Euroopa halvim riik, kus kohtingutel käia», «Tinder Eestis ei tööta» ja «Netikohtingud Eestis imevad») annab Tyler põgusa ülevaate, mida tema sellest kõigest arvab.

«Ma olen käinud Venemaal, Ungaris, Poolas, Slovakkias, Eestis, Lätis, Leedus — mida ma olen tihti avastanud, on see, et mida väiksem Ida-Euroopa riik on, seda halvem on see kohtingutel käimiseks,» räägib Tyler avameelselt.

Noormehe sõnul on mitmeid põhjuseid, kuid peamiseks on rahvastiku suurus ja valitsuse mõju. «Väiksemaid riike mõjutavad rahvusvahelised valitsused, Euroopa Liit ja lääneriigid. Suurematel riikidel on lääneriikidest vähem mõju.» Tyleri arvates mõjutab kohtingukultuuri suuresti ka meeste ning naiste arvuline suhe, mis väiksemates riikides ei ole nii hea.

Tutvud kahekümne Eesti tüdrukuga ja veab, kui ühega kohtingule saad.

«Keskenduge suurematele Ida-Euroopa riikidele ja kohtingute ning abikaasa leidmise tõenäosus on parem.»

«Olen Eestis elanud umbes üheksa kuud, ma elasin enne seda Venemaal. Need kaks riiki on väga lähedal üksteisele, kuid nad on nii erinevad mitmel viisil. Hea näide on kohtingukultuur,» tõdeb Tyler.

«Kui sa tutvud Venemaal tüdrukuid, mitut tüdrukut, sul on võimalus minna vähemalt pooltega nendest tüdrukutest korra kohtingule, eriti kui sa oled välismaalane. Tutvud kahekümne Eesti tüdrukuga ja veab, kui ühega kohtingule saad. See on lihtsalt reaalsus.»

Tyler toob ka välja, et internetis tutvudes, näiteks kasvõi saja tüdrukuga, ei õnnestu sul arvatavasti ühegi eestlannaga kohtingule minna.

«Nagu me näeme ka läänes, te ei leia siit (kohtingurakendustest nagu Tinder - toim) kõige kvaliteetsemaid naisi, Eestis on sama probleem.» Tyleri arvates on Tinder Eestis pigem mõeldud kohalikele noormeestele mitte välismaalastele. Lisaks ei paku kohtingurakendus Eestis piisavalt vaheldust.

«Tinder Eestis on pigem tähelepanu otsimise abivahend,» arvab juutuuber ning lisab, et mehi on kohtingurakenduses rohkem kui naisi.

Samas rõhutab Tyler järgmise videoga seda, et talle kohtingurakendused nagu Tinder tegelikult ei meeldi. Ning kuigi video pealkirjas rõhutab Tyler Eestit jääb tema arvamus pigem üldiseks. «Kohtingurakendustes ei sisalda laiahaardelist valikut, tihti langevad (kohtingurakendustes olevad - toim) naised vähem ihaldatud kategooriasse.»