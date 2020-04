Kambodžast avastatud uue gekoliigi tulevik on kullakaevajate kätes

Kagu-Aasia metsadest avastati uus geko liik, mis kuulub perekonda Gyrtodactyulus. Uue liigi Cyrtodactylus phnomchiensis avastamine on pannud bioloogide ning kahepaiksete ja sisalike uurijate kogukonnad kihama, vahendas Independent.

Cyrtodactyluse perekonda kuuluv geko on punakaspruun ja hallide triipudega. Peas on gekol aga teda teistest eristavad kollased laigud. Bioloogid leidsid geko üksikul ja muust maailmas isoleeritud mäel Phnom Chis Kambodžas.

«Gyrtodactyulus on üks kõige liigirikkamaid gekode perekondasid ja sellest perekonnast leitakse ikka üha uusi liike,» selgitas Tallinna Loomaaia kollektsioonijuht Tõnis Tasane Elu24-le.

Näiteks 2001. aastal, 2002. aastal ja 2003. aastal Uus Guineast, 2002. aastal Vietnamist, 2002. aastal ja 2003. aastal Birmast. Taist on sellesse perekonda kuuluvaid gekosid avastatud 1991. aastal, 1993. aastal, 2002. aastal ja 2003. aastal.

Inglise keeles nimetatakse sellesse perekonda kuuluvaid gekosid bent-toed gecko. Tasase sõnul on varvaste järgi eesti keeles nimetatud gekosid mitmeti - näiteks tõmpvarvas geko, kammvarvasgeko, lehtvarvasgeko, silevarvageko jne.

Hämmastav uus leid šokeeris biolooge, kes alguses ei uskunud seda. Kuid liigi avastanud teadlane Thy Neang hoiatas, et geko võib kaduda sama äkitselt, kui see leiti, sest tema metsaelupaika ohustab piirkonnas toimuv ebaseaduslik kullakaevandamine.

«See oli äärmiselt ootamatu avastus. Keegi ei arvanud, et Prey Langis leidub kirjeldamata liike,» ütles Neang.

Leiti, et gekod kuuluvad perekonda C. irregularis, kuhu kuulub vähemalt 19 liiki gekosid, keda on leitud Lõuna- ja Kesk-Vietnamist, Ida-Kambodžast ja Lõuna-Laosest.

See on aga esimene kord, kui samasse perekonda kuuluv geko leiti Mekongi jõest läänes.

Nad erinesid ka füüsiliselt oma lähimast sugulasest C. zieglerist.

Erinevus kinnitati DNA-testimisega koostöös USA Põhja-Carolina loodusteaduste muuseumiga.

Teadlased nimetasid liigi Cyrtodactylus phnomchiensis Phnom Chi järgi, mis koosneb eraldatud mäest ja paarist väiksemast küngast.

Prey Langi mets on Indo-Birma bioloogilise mitmekesisuse levialas üks suurimaid allesjäänud madalikke igihaljaid metsi.

See hõlmab kaheksat erinevat metsaelupaika, kus elab vähemalt 55 ohustatud liiki.

«Tegelikult selleks, et kindlalt öelda, et tegu on ikka uue liigiga, peab olema selle liigi kirjeldusega avaldatud teaduslik artikkel, mida retsentseerivad eriaala eksperdid, vastasel juhul kui see pole veel avaldatud võivad mõned teadlased selle ümber lükata ja öelda, et tegu pole uue liigiga ja sellisel juhul jääb see kirjeldamata,» selgitas Tasane.

Ta märkis, et üha haruldasemaks jäävad värviliste ja suuremate loomaliikide avastamised. «Kuid pisemate loomade seas leidub veel väga palju põnevaid liike keda me ei tunne ning kellel on samuti väga oluline roll looduse toimimises tervikuna.»

Troopilistel aladel nagu Kambodžas leidub Tasase sõnul just suure potentsiaaliga tundmatuid liike, sest sellistes troopilistes metsades on saanud võrdlemisi pikalt toimuda liikide evolutsioon ning liigirikkus on seal suur.

«See on sageli pidev võidujooks, kas me jõuame avastada mõne loomaliigi enne, kui inimene hävitab tema elupaiga ja sageli koos sellega ka liigi enda. Liike on oluline avastada juba sellepärast, et kui me ei tea, et mingi liik on olemas ei saa me ka teda kaitsta,» rääkis Tasane.