Itaalia kunstnik Johannes Stötter on tuntud, sest suudab luua hämmastavaid optilisi illusioone. Ka tema kõige hiljutisem töö näeb välja nagu tavaline õlimaal, millel on kujutatud liblikat.

Ka Johannes ise, kes on veetnud aastaid oma tehnikat täiustades, usub, et tema värskeim teos «The Butterfly» on tema üks parimatest töödest.

«Hiljem tegin veel suurema visandi, andsin liblikale värvi ja struktuuri nii, nagu ma ette kujutasin, et see lõpuks välja näeb.»

Kunstniku sõnul on inimesed ta viimase töö väga hästi vastu võtnud. «Siiani on kõik väga postiivselt reageerinud ja paljud nõustuvad, et see on minu senistest töödest üks parimaid.»