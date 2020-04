Hispaania tipptreeneri tüdruksõber: Arsenali kaotused olid minu süü, voodis vahtis ta ainult ekraani

Hinnatud kõrgepalgalise treeneri (Emery päevapalk Arsenalis oli umbes 20 000 eurot) naissõbra Sacha Wrighti sõnul süüdistas Emery just teda vutiklubi kaotustes ja tagasilöökides. Paari suhe purunes 2019. aasta septembris.

«Ta ütles mulle, et olen «valge nõid». Et mina toon talle tohutus koguses ebaõnne,» sõnas Wright The Sunile antud intervjuus.

«Ta rääkis mulle, et Arsenal hakkas kaotama vahetult pärast seda, kui meie teed lahku viisid. Ta ütles, et mõtles seetõttu valedele asjadele.»

Mullu detsembris sai paar veel mõneks ajaks kokku. Just siis hakkaski Emery Wrighti nõiaks kutsuma.

«Lendasin tema juurde San Sebastiani enne aastavahetust. Nagu sinna jõudsin, kallas ta mind süüdistustelaviiniga üle.»

Märtsis läks paar taas lahku. Wright kinnitas The Sunile, et ta ei taha seda meest enam mitte kunagi näha.

Kehv keeleoskus

Avalikkuses on arvatud, et üks põhjus, miks naine Emeryst lahku läks, on mehe äärmiselt kehv keeleoskus. Tipptreeneri inglise keel pole just kõige soravam, paljud Arsenali mängijad on möönnud, et hispaanlasest on väga raske aru saada.

Wright kinnitas seda väidet. «Ta käis minuga kohtamas, Google Translate telefonis lahti,» rääkis 35-aastane inglanna.

Mehe kirg naist ei rahuldanud

48-aastane mees oli küll kirglik, kuid naise arvates oli kirg suunatud valesse kohta.

«Isegi voodis vaatas ta ainult jalgpalli ja kontrollis vutitulemusi. Linade vahel olles tuli arvutist üks mäng ja tahvelarvutist jooksis teine. Arvutite vahtimine algas sängis kohe hommikul enne hommikueinet ja kui õhtul voodisse läksime, siis lõppes ekraanide passimine ja tulemuste valvamine alles pärast südaööd, kui ta lõpuks, läptop tekil unne suikus,» kirjeldas naine nende voodielu.

Unai Emery called me a ‘white witch’ and blamed me for getting sacked at Arsenal, reveals ex-girlfriend Sacha Wright #unaiemery #badform https://t.co/wHFewvzfMY — Sporting Excitement (@SportingExcite) April 12, 2020

«Uskusin tõepoolest, et abiellume ning saame ühel heal päeval lapsi. Tundus, et tegemist on härrasmehega, kes võib olla hea pereisa. Kuid, lõpuks sain aru, et ta ei olnud tõeliseks suhteks valmis.»

Tipptreener ei olnud suhte ajal nõus ka naist oma perele tutvustama, isegi tuttavate seltskonda ei võtnud ta Wrighti kaasa.