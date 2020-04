Möödus 50 aastat maailma kuulsaimast hädasõnumist

Veel eelmisel õhtul oli Jim Lovell soovinud televisiooni otsesaates vaatajatele head õhtut ja keegi ei arvanud, et varsti toimub midagi katastroofilist.

Kümme tundi pärast plahvatust helistas Marilyn Lovell NASAsse ja astronaut Ken Mattinglyle. Marilyn Lovell oli paanikas ega teadnud, mida öelda lastele. Ta saatis siiski 11-aastase tütre Susani järgmisel päeval kooli.

Tütar meenutas aastaid hiljem, et kui ta koolimaja juurde jõudis, jooksis üks poiss tema juurde ja ütles: «Mul on kahju, et su isa sureb.»

Tüdruk ei saanud aru ja küsis, et kas see vastab ikka tõele.

«Jah, nii see on. See on kõikides uudistes,» vastas poiss.

Kõigi kolme astronaudi kodus oldi meeleheitel. Nad kogunesid Marilyn Lovelli juurde, seal olid ka teised pereliikmed, sõbrad ja preestrid, kui peaks traagika aset leidma. Kõik arvasid, et kolm meest ei jõua Maale tagasi.

Lõpuks oli käes 17. aprill, mil Apolli 13 oleks pidanud algse plaani kohaselt Maale tagasi jõudma. Isegi lennujuhtimiskeskuses ei teatud, mis saab edasi.

Rakett liikus Maa suunas ja raadioside kuumoodulis olnutega katkes kuumuse tõttu. Maailmas jälgiti nende tagasipöördumist televiisorite ees hinge kinni pidades.

Siis järsku kõlas Jack Swigerti hääl ja ta andis teada, et tagasipöördumine kulgeb viperusteta.

Apollo 13 raketi sisenemine atmosfääri kulges edukalt, langevarjud avanesid ja kosmoselaev kukkus 17. aprillil 1970 Ameerika Samoa lähedal Vaiksesse ookeani, kus oli dessantlaev USS Iwo Jima, mille meeskond astronaudid päästis ja pardale tõi.

Keegi kolmest Apollo 13 astronaudist hiljem enam kosmosesse ei läinud. Eelmise kahe Apollo meeskondadele oli antud lubadus, et lennu katkemisel pääsevad nad järgmise lennuga uuele katsele. Apollo 13 astronautidele aga seda ei lubatud. Jim Lovell oli juba varem otsustanud, et see jääb tema viimaseks kosmoselennuks.

Jim Lovell kirjutas lennu sündmuste põhjal raamatu «Apollo 13». Selle järgi tehti 1995 samanimeline film, kus Lovelli rollis on Tom Hanks. Ka Jim Lovell ise ilmub korraks ekraanile, mängides laeva Iwo Jima kaptenit.