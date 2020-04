Koroonat kahtlustanud Deana Noop pole kahe nädalaga tervist korda saanud: ma ikka köhin

26-aastane juutuuber kurtis märtsi keskpaigas, et tal on tugev köha ja palavik. 25. märtsil saadeti Noop lõpuks koroonatesti tegema, kuna tal olid selleks hetkeks sümptomid olnud juba pea kaks nädalat ja ravimitest polnud kasu.

Tartu drive-in-proovivõtukohas võetud koroonatest osutus negatiivseks, nii et palaviku ja köha raviks kirjutati juutuuberile antibiootikumid.

Sel kolmapäeval filmitud ja täna üles pandud videoblogis rääkis juutuuber, et võttis kaks nädalat antibiootikume. «Ma ei tea, kas ma olen täitsa terve või peaks veel ravi saama, sest ma ikka köhin ja mul on nohu,» rääkis Noop. Juutuuber lisas, et ei saa täpselt aru, kas ta tervis on korras, kuna tal on ka krooniline nohu (väidetavalt kõvera nina tõttu).

Positiivsest küljest ütles Noop, et ta enesetunne on palju parem.

«On inimesi, keda ei huvita praegune olukord ja nad saavad ikka sõpradega kokku, tšillivad, ma näen neid tänaval kõndimas, kui autoga mööda sõidan,» kritiseeris Noop.

Juutuuber kurtis videoblogis selle üle, et paljud kritiseerivad teda selle eest, et ta käib koeraga õues jalutamas. «Nad mõtlevad, et see võrdub sellega, et ma ei püsi kodus. Palun saage aru, et ma ei käi jalutamas kaubanduskeskuses, me lähme metsa ja mitte kõige populaarsemale metsarajale,» rääkis Noop.