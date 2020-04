Miljonärist kallima leidnud Elisa Kolk pole eksmehega suhteid lõpetanud: me ei saa enam füüsiliselt kokku

Aasta tagasi hakati aga sahistama, et Kolk on leidnud enda kõrvale Valgmaast veel üheksa aastat vanema kallima, ärimehe Indrek Rahumaa. Kui möödunud sügisel jäi lauljatar veel suhet kommenteerides lakooniliseks, siis märtsis postitas ta Instagrami esimese ühise pildi.

«Kallid sõbrad, olen nii kaua oodanud, et saaks midagi uut välja lasta ja siin see on,» rõõmustas Kolk uue singli üle ning pühendas selle kõigile armsatele ja tugevatele naistele. «Ma olen nii õnnelik, et saan seda teiega jagada,» lisas lauljatar, kelle artistinimi on Elysa.