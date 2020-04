«Harry Potteri» filmidest tuntud näitleja Rupert Grint saab varsti isaks

Näitleja esindaja avaldas reede õhtul, et Grint ning tema näitlejannast tüdruksõber Georgia Groome (28) ootavad oma esimest last.

Georgia Groome on enim tuntud 2008. aasta filmist «Angus, thongs and perfect snogging».

Näitlejad on teadupäralt koos olnud alates 2011. aastast ning eelmise aasta aprillis jõudis meediasse kuulujutt, et noored on ka abiellunud, vahendab The Sun. Küll aga pole kuulujutte siiani kinnitatud.