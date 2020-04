Kriminaalne heategevus: Itaalia maffia haarab võimu karantiinis vaesunuid abistades

Uudised Itaaliast tekitavad tunde, justkui oleks maffia hakanud tegelema heategevusega. Valitsus hoiatab, et tegemist on lihtsa mainekujunduskampaaniaga. Samuti kasutatakse seda kardetavasti ära tervete piirkondade üle kontrolli saavutamiseks.

Viimastel nädalatel räägitakse maffiagängide tegevusest Itaalia vaeseimates piirkondades. Nimelt on need Campania, Calabria, Sitsiilia ja Puglia regioonides vaesunud inimestele esmatarbekaupu koju kätte viinud.

Olukord põhjustab juba ka proteste. See on hea põhjus maffiale vahele astuda ja toetust koguda. Siseminiser Luciana Lamorgese on öelnud, et «maffia võib kasvavast vaesusest kasu lõigata, organisatsiooni liikmeid värvates». Piisab ka tasuta pasta, vee, jahu ja piima jagamisest.