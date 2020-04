Inglismaa surmaveoki juht tunnistas end 39 inimese tapmises süüdi

Darkleyst Co Armaghisist pärit 23-aastane Christopher Kennedy on samuti juba varem eitanud talle esitatud süüdistust ebaseadusliku sisserände abistamise vandenõus.

Inglismaa surmaveok ja selle kohutav koorem

24. oktoobril transporditi politsei eskordi saatel surmaveok sündmuskohalt ära. FOTO: Aaron Chown/PA Wire/PA Images/Scanpix

* 23. oktoobril kell 1.40 kutsus veokijuht Maurice Robinson ehk Mo politsei Suurbritannias Essexis asuvasse Wateglade'i tööstusparki.

* Sündmuskohale saabunud Essexi politsei leidis veoautost 39 surnuks külmunud inimest.

* Hukkunutest 31 olid mehed ja kaheksa naised. Hukkunute seas oli kaks teismelist.

* Algselt arvati, et kõik 39 ohvrit on Hiina kodanikud. Hiljem selgus, et tegemist on tõenäoliselt Vietnami kodanikega.

* Suurbritannias baseeruv kogukonnaühendus VietHome teatas, et sai fotosid umbes kahekümnest kadunuks jäänud Vietnamist pärit isikust vanuses 15–45.

* Mitmed Vietnami perekonnad jagasid avalikkusele oma lähedaste fotosid ja lugusid, keda arvatati olevat surmaveoki ohvrite hulgas.

* 25-aastasele Põhja-Iirimaalt pärit veokijuhile Maurice Robinsonile ehk Mo-le esitati süüdistus 39 inimese tapmises. Lisaks esitati veokijuhile inimkaubanduse, ebaseaduslikule immigratsioonile kaasaaitamise ja rahapesu süüdistused.

* Maurice Robinson ilmus esimest korda kohtusse videosilla vahendusel esmaspäeval, 28. oktoobril.

* Surmaveoki looga seoses vahistati veel kolm inimest. Inimkaubanduses ja 39 isiku mõrvas kahtlustatavatena vahistas politsei Thomas Maheri (38) ja tema abikaasa Joanna (38), kes olid teadaolevalt veoki viimased omanikud.

* Mahler, tema abikaasa ja kolmas kahtlustatav lasti hiljem kautsjoni vastu vabaks.

* Seoses 39 surmaveoki ohvri smugeldamisega Suurbritanniasse alustas politsei erirühm suuroperatsiooni, et leida Vietnamis Ha Tinhi ja Nghe Ani provintsis tegutseva inimkaubitsejate grupeeringu «ninamees», keda teatakse nimega Härra Truong.

* Suurbritannia politsei kuulutas tagaotsitavateks ka vennad Ronan (40) ja Christopher (39) Hughesi, keda kahtlustatakse inimkaubandusele kaasaaitamises ja tapmises.

* 1. novembril ilmus Dublinis, Iirimaal 39 inimese tapmises kahtlustatavana kohtu ette 22-aastane Eamonn Harrison.

* 2. novembril vahistas Vietnami politsei mitu inimkaubandusega seotud inimest, keda arvatakse Inglismaa surmaveoki juhtumiga seotud olevat.

* 25. novembril toimunud kohtuistungil tunnistas Maurice Robinson end süüdi ebaseaduslikule sisserändele kaasaaitamises ja selle eest raha saamises.

* 24. novembril esitas Suurbritannia politsei inimkaubandusele kaasaaitamise ja 39 inimese surmale kaasaaitamise süüdistuse Christopher Kennedyle.

* Thames Valley politsei vahistas Essexi politsei nimel 23-aastase Corkley 22. novembril Buckinghamshire'is Beaconsfieldis.

* 27. novembril jõudsid Suurbritanniast Vietnami esimesed hukkunute surnukehad. 16 hukkunu säilmed viidi Hanoi lennujaamas kiirabiautodega nende kodukohta.

* 13. detsembril toimunud istungil eitas Mo Robinson inimkaubitsejate vandenõus osalemises, mis põhjustas 39 Vietnami sisserändaja surma. 23-aastane Christopher Kennedy tunnistas samal istungil, et ei ole süüdi inimkaubanduses ja vandenõus ebaseadusliku sisserände abistamiseks ajavahemikus 1. mai 2018 – 24. oktoober 2019.

* 23-aastane Eamonn Harrison ilmus 24. jaanuaril Dublini ülemkohtusse, kus Essexi politsei teatel lepiti kokku, et ta antakse Ühendkuningriiki välja Euroopa vahistamismääruse (EAW) alusel. Harrison seisab silmitsi 39 tapmissüüdistusega, lisaks süüdistatakse teda smugeldamise vandenõus ja ebaseadusliku sisserände abistamises.

* Märtsi keskel vahistas politsei 27-aastase Alexandru-Ovidiu Hanga, kellele esitati süüdistus ebaseaduslikule sisserändele kaasaaitamises ajavahemikus 1. mai 2018 – 24. oktoober 2019.