Teadlased: koroonapiiranguid ei saa enne tühistada, kui Covid-19 vaktsiin on olemas

Hongkongi teadlased, kes uurisid Hiinas koroonaviiruse levimist ja seal nüüd tühistatud piiranguid, on seisukohal, et enne ei tohi mitte kuskil piiranguid lõplikult tühistada, kui viirushaiguse Covid-19 vaktsiin on olemas, teatab theguardian.com.

Nad selgitasid, et Hiina kiire reageerimine ja karmid piirangud aitasid viirushaigusele üsna kiiresti piiri panna, kuid kuna kõik on uuesti avatud ja inimesed liiguvad, siis ei saa välistada, et tekib teine viiruselaine.

«Hiinlaste karmid meetmed aitasid kaasa sellele, et nakatumisi on nüüd väga vähe. Kuid äride, tehaste, koolide ja teiste asutuste avamine toob kaasa selle, et jälle on palju inimesi koos ning kasvab uuesti viiruse levimise oht. Vaid vaktsiin saaks sellele piiri panna,» sõnas Hongkongi ülikooli arstiteadlane Joseph Wu.

Ta lisas, et Hiinas on nakatunute ja surnute arv drastiliselt vähenenud, kuid kui tavapärane elu taastatakse liiga kiiresti, siis tekib kindlasti palju uusi nakatumisi.

Wu teatel peaksid nii Hiina kui teised riigid väga kaaluma, millal ja mida nad avavad ja milliseid piiranguid tühistavad.

«Kindlasti tuleb ka pärast piirangute tühistamist jätkata füüsilise distantsiga inimeste vahel, maskide kandmist ja käte desinfitseerimist. Inimeste tööle lubamisel tuleks arvestada sellega, et kas nakatumine langeb või tõuseb. See on parim strateegia kuni vaktsiini saamiseni,» nentis Wu.

Wu ja ta kolleegid lähtusid uuringus Hiina koroonaviiruse epideemiast. Uuring näitas, et Hiina mandriosas oli koroonaviirusse suremine 1 protsent, samas viiruse algkohas Hubei provintsis Wuhanis oli see 6 protsenti.

Hiinas Hubei provintsis Wuhanis, kus koroonapandeemia alguse sai, on liikumis-ja reisipiirangud alates 8.aprillist tühistatud FOTO: HECTOR RETAMAL/AFP/Scanpix

Veel märgati, et Covid-19 suremine sõltus Hiina erinevate osade jõukusest ja meditsiinilise abi tasemest.

«Isegi sellistes suurtes jõukates megalinnades nagu Peking ja Shanghai, on meditsiiniliste abivahendite kättesaadavus piiratud ning medtöötajad sattusid haiguspuhangu tõttu ohtu ja suure surve alla,» teatas Hongkongi ülikooli meditsiiniteadlane Gabriel Leung.

«Meie leiud rõhutavad, kui oluline on tagada, et kohalikel tervishoiusüsteemidel oleks piisav personal ja ressursid Covid-19 seotud surmade minimeerimiseks,» teatas Leung.

Nad võtsid oma analüüsis arvesse ka nelja Hiina suurlinna Pekingi, Shanghai, Shenzheni ja Wenzhou andmed koroonaviirusse nakatunute ja viirushaiguse Covid-19 põdejate kohta ajavahemikul 15. jaanuar kuni 29. veebruar.

Lisati veel kümne provintsi andmed, kus oli palju haigestunuid.

Teadlased tegid analüüsist kokkuvõtte, et uue haiguspuhangu oht on suur, kui need paigad liiga kiiresti tavapärase elu juurde tagasi pöörduvad.

Hongkongi ülikooli uurijad tõdesid, et kui nakkused hakkavad taas kasvama, siis see tooks kaasa veel suurema tervise ja majanduse kahju kui seda tekitas algne haiguspuhang.

Nad soovitasid riigijuhtidele leida tasakaal majandustegevuse võimaldamise ning kontrolli ja piirangute vahel.

«Selline peaks olema starteegia seni, kuni on kogu maailmas olemas efektiivne vaktsiin. Ka pärast selle kasutuselevõttu tuleks veel mõnda aega sotsiaalsest distantseerumisest, väheste inimestega suhtlemisest, maski kandmisest ja käte desinfitseerimisest kinni pidada,» sõnasid teadlased.

8. aprilli andmetel on maailmas koroonaviiruse nakkuse saanud üle 1,5 miljoni inimese ja viirushaigusse on surnud umbes 87 000 inimest.