Kahe nädala toiduabipakk Venemaa Karjalas: kuus kartulit ja kaks viinerit

Pildi kohaselt on pakis kuus kartulit, kaks viinerit, natuke margariini, suhkrut ja jahu ning see toidukogus on mõeldud kaheks nädalaks, teatab meduza.io.

Фото дня: Вот такие продуктовые наборы получили малообеспеченные школьники в карельском городе Питкяранта. Это на две недели.



Как сообщает "Столица на Онего", министерство образования Карелии проводит проверку.



Фото: "Нетипичная Питкяранта" pic.twitter.com/Hw91ABam0l — Лентач (@oldLentach) April 7, 2020

See foto ilmus ka Venemaa «Facebookis» VKontakte ning seal kirjutati, et see toiduabi oli mõeldud lisaks vaeste perede lastele ka erivajadusega lastele.

Skandaal tõi kaasa selle, et abipakkide eest vastutava ameti juht vallandati. Sellest teatas Pitkäranta rajooni asejuht Dmitri Trošin oma VKontakte leheküljel.

Kohalikud võimud koostavad uued abipakid ja need jagatakse abivajajatele uuesti.

Pitkäranta elanikud tänasid võime, et nad probleemile nii kiiresti reageerisid. Uurimine näitas, et algses kummalises toidupakis olid väga odavad toiduained ja seega jäi pakkide tegemisel raha üle. Nüüd uuritakse, kus see raha olla võib ja arvatakse, et vallandatud isiku taskus.